Правительство установит норматив на телефоны для министров не дороже 26,8 тыс. руб.

Правительство введет фиксированные стоимость и расходы на техническое обеспечение министров и руководителей ведомств, сообщила пресс-служба кабмина. Нормативы касаются затрат на мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, сим-карты, легковые автомобили и мебель. Например, министру положен мобильный телефон стоимостью не более 26,8 тыс. руб. и ноутбук стоимостью не более 130,3 тыс. руб.

Согласно сообщению пресс-службы правительства, которое приводит «Интерфакс», ежемесячные расходы на связь у министров и глав ведомств не должны превышать 7,1 тыс. руб. Советникам министров и помощникам руководителей положен телефон стоимостью не более 17,9 тыс. руб. Их расходы на связь не должны превышать 3,6 тыс. руб.

«Такие относительно невысокие цены на телефоны складываются из-за того, что их, как правило, закупают оптовыми партиями»,— пояснили в правительстве. Стоимость планшета для руководителей не должна превышать 78,2 тыс. руб., для помощников — 65,1 тыс. руб. Помощникам также положен ноутбук стоимостью не более 104,2 тыс. руб.

Ранее нормативы затрат на технику распространялись только на федеральных госслужащих и работников, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы. Они не были предусмотрены для руководителей федеральных министерств. В сообщении правительства говорится, что изменения не повлияют на обеспечение руководителей министерств и ведомств автомобилями, так как этим занимается Управление делами президента, а не госорганы.