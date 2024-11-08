Прокурор запросил 6 лет колонии для педиатра Буяновой по делу о фейках

Обвинение запросило для педиатра Надежды Буяновой шесть лет колонии по делу о распространений фейков, сообщили «РИА Новости» в Тушинском суде. После отбывания срока прокурор попросил запретить Надежде Буяновой администрировать сайты в течение пяти лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Надежда Буянова в зале суда

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Надежда Буянова в зале суда

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В отношении 68-летней Надежды Буяновой возбуждено дело по ч. 1 ст. 207.3 УК (распространение ложной информации о российской армии). Поводом для его возбуждения стало заявление вдовы участника СВО Анастасии Акиньшиной.

Госпожа Акиньшина утверждала, что приводила семилетнего сына на прием к Надежде Буяновой, а когда ребенок начал «капризничать», связала это с его тоской по отцу, погибшему в ходе СВО. Надежда Буянова, согласно версии обвинения, в ответ заявила, что мужчина был «законной целью для Украины». Это Надежда Буянова отрицает.

С конца апреля Надежда Буянова находится в СИЗО. 15 мая суд начал рассматривать дело по существу. Тогда же Надежде Буяновой продлили арест до 2 ноября. В ходе заседания обвинение ссылалось на видеозапись из поликлиники, на которой запечатлена «перепалка» между Надеждой Буяновой и Анастасией Акиньшиной. В открытом доступе этой записи нет. Оглашение приговора назначено на 12 ноября.

О деле — в материале «Ъ» «Судебно-педиатрическая экспертиза».