Мэрия утвердила новую площадку под КРТ в Верх-Исетском районе Екатеринбурга

Администрация Екатеинбурга утвердила площадку для комплексного развития территорий (КРТ) в районе улиц Начдива Васильева – Репина – Ленинградской в Верх-Исетском районе Екатеринбурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным мэрии, площадь территории жилой застройки составит 13,3 тыс. кв. м, максимальный показатель плотности застройки – 60 тыс. кв. м на га. Помимо жилья здесь планируют построить детский сад и школу, ТРЦ, объекты здравоохранения, культурно-досуговые и спортивные объекты.

Как заявлялось ранее, в рамках КРТ на территории снесут восемь жилых домов, построенных с 1954 по 1959 годы. Речь идет о следующих объектах: ул. Репина, 64, 62, 60, 58, 56, 58 а, 56 б, 60 а, Начдива Васильева, 27.

«В этом году планируется вовлечь 6 новых площадок с жилой застройкой. Благодаря реализации КРТ уральская столица получит 1,5 тыс. учебных мест и прирастет 850 тыс. кв. м жилья»,– прокомментировали в администрации.

Подробнее о реализации проектов КРТ в Екатеринбурге – в материале «Ъ-Урал».

Мария Игнатова