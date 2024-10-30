Мэрия Екатеринбурга утвердила новый участок под КРТ на Юго-Западе

Администрация Екатеринбурга утвердила новый участок под комплексное развитие территории (КРТ) в районе ул. Начдива Васильева — Репина — Ленинградской в Юго-Западном районе (недалеко от больницы №41). Срок реализации проекта рассчитан на семь лет после проведения аукциона, следует из опубликованного на сайте мэрии постановления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В рамках КРТ снесут восемь жилых домов, построенных с 1954 по 1959 годы. Речь идет о следующих объектах: ул. Репина, 64, 62, 60, 58, 56, 58 а, 56 б, 60 а, Начдива Васильева, 27.

Общая площадь участка — 1,3 га. Плотность застройки не должна превышать 60 тыс. кв. м./га. На участке предусмотрены спортивные сооружения, административные здания, социальные объекты и автостоянки. Кроме того, застройщик должен будет построить детсад на минимум 100 мест.

Напомним, ранее в Екатеринбурге расселили шесть ветхих домов на ул. Летчиков в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). В новое жилье переехали более 100 семей.

Виталий Красиков