В Брянской области обнаружили очаг бруцеллеза крупного рогатого скота

В населенном пункте Клинцовского района Брянской области установлен карантин по бруцеллезу крупного рогатого скота. Согласно приказу регионального управления ветеринарии на сайте опубликования правовых актов, неблагополучной территорией признано Смотровобудское сельское поселение.

Очаг заболевания выявили в помещении для содержания крупного рогатого скора в селе Смотрова Буда на улице Советская. Судя по публичным картам, речь идет о здании в частном секторе. По данным райадминистрации, на начало нынешнего года в Смотровобудском сельском поселении были расположены 4 крестьянско-фермерских и 804 личных хозяйств, где находились 70 голов крупного рогатого скота, в том числе 65 коров.

На территории очага запрещены лечение и выпас домашних животных, а также их вывоз за его пределы. Во всем селе нельзя проводить сельскохозяйственные ярмарки и аукционы по продаже животных. Ограничения действуют до принятия решения об их отмене.

В 2023 году на территории Брянской области, по данным управления ветеринарии, было выявлено 14 очагов бруцеллеза крупного рогатого скота. Бруцеллез представляет опасность не только для скота, но и для людей: инфекция может одновременно поражать все системы организма и даже приводить к инвалидности.

Сергей Толмачев, Воронеж