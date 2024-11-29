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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 60 лет главе Республики Карелия Артуру Парфенчикову

Артур Парфенчиков

Артур Парфенчиков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Артур Парфенчиков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Ирина Роднина:

— Уважаемый Артур Олегович! От всей души поздравляю Вас с юбилеем! За годы работы в должности главы Карелии Вы добились значительных результатов в развитии республики. Мы видим позитивные перемены, которые произошли и происходят в регионе под Вашим руководством. Знаю, как много сегодня делается в Карелии для развития спорта. В республике открываются современные спортивные объекты, площадки, ледовые катки, сейчас идет строительство второй очереди спорткомплекса «Луми» в Петрозаводске. Для меня, как координатора федерального проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия», особенно важно, что обновляется школьная спортивная инфраструктура региона. Очень люблю Карелию, всегда с удовольствием приезжаю в ваш удивительный край! От всей души желаю процветания республике, а Вам — здоровья, счастья и благополучия!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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