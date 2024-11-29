Переоценка вины

Рост цен на продукты питания — токсичная тема для участников рынка. Из-за повышенного внимания властей большинство представителей бизнеса предпочитают вовсе не высказываться на эту тему, даже когда их как будто специально провоцируют. Так получилось и сейчас с картофелем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На днях депутат Госдумы Анатолий Выборный рассказал «Известиям», что обратился в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить обоснованность ценообразования клубня в сетях. Парламентарий ссылался на жалобы избирателей, не понимающих причины подорожания. Согласно Росстату, средняя стоимость 1 кг картофеля на 25 ноября составила 53,8 руб., увеличившись год к году на 94,7%. Для контраста: летом 2022 года розничная стоимость продукта достигала 68,2 руб. за 1 кг.

Ценовые колебания на рынке традиционно объясняют именно низкой базой прошлого года, ростом базовых затрат и снижением маржинальности бизнеса. Продавать картофель становится менее выгодно, и сажают его меньше. Согласно «АБ-центр», площадь посевных площадей в этом году сократилась на 10,8% год к году, до 279,8 тыс. га. Проблема может быть неочевидна для части российских избирателей, но едва ли неизвестна участникам рынка.

Но лучшая стратегия защиты, как известно, нападение. Так, заместитель предправления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов, комментируя проблему, заявил ТАСС, что размер наценки на картофель в российских торговых сетях превышает 100%. Тезис был назван среди прочих и мог бы пройти незамеченным, если бы не молниеносная ответная реакция. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) тут же выступила с опровержением, заявив, что информация вводит в заблуждение, провоцируя ажиотаж. Средняя наценка, по подсчетам организации, составляет 22%, а по части позиций цена может быть даже ниже закупочной. В АКОРТ потребовали предоставить данные о 100-процентной надбавке в рознице.

Гипертрофированную реакцию на стандартную в целом активность депутатов Госдумы можно считать следствием политики регуляторов, направленной на сдерживание потребительских цен. А заодно и стремлением свести старые счеты: отношения поставщиков и ритейлеров никогда не были простыми. Другой вопрос — не будет ли эффект обратным. Ведь основной маркер для властей в подобных вопросах —общественные настроения. Если ценовые колебания не вызывают ужаса у россиян, то они вряд ли привлекут с себе внимание. Ну а потребители едва ли будут разбираться в хитросплетениях наценок, ориентируясь лишь на их результат на полке. Так что публичные обвинения могут привлечь, а не отвести избыточное внимание от проблемы.

Александра Мерцалова