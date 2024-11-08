Россиян перед Новым годом ожидает еще одна шестидневная рабочая неделя

Россияне на неделе с 23 по 29 декабря будут работать шесть дней, так как выходной с субботы, 28 декабря, перенесен на понедельник, 30 декабря. Это следует из производственного календаря на 2024 год. При этом рабочий день 28 декабря не будет сокращенным.

В связи с переносом граждане России будут отдыхать 11 дней подряд — с 29 декабря по 8 января; 31 декабря будет нерабочим днем из-за переноса выходного с 7 января текущего года.

С 28 октября по 2 ноября у россиян также была длинная неделя. Это было связано с празднованием Дня народного единства, который отмечается 4 ноября.

Ранее власти утвердили график выходных и праздников на 2025 год. Согласно документу, следующие после новогодних каникул удлиненные выходные у россиян будут только в мае.