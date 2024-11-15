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Коммерсантъ FM
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Улю Стручалину прооперируют в ноябре

8 ноября на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Саратов» мы рассказали историю девятилетней Ули Стручалиной из Саратовской области («Спасение в три этапа», Алексей Каменский). У девочки врожденная деформация правой стопы. Лечение помогло выправить стопу, но в период активного роста произошел рецидив деформации: нога сильно искривилась и стала короче на три сантиметра. Уле трудно ходить, она хромает, наступает только на носок. Девочке требуется многоэтапная хирургия, но оплатить ее семья не в силах. Рады сообщить: вся необходимая сумма (992 508 руб.) собрана. Наталия, мама Ули, благодарит всех за помощь. Дорогие друзья, примите и нашу признательность.

Ульяна Стручалина

Ульяна Стручалина

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Ульяна Стручалина

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 8 ноября 13215 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Саратов», «Волга», «Саха», «Урал», «Югория», а также 131 регионального СМИ — партнера Русфонда исчерпывающе помогли 70 детям на 26 923 713 руб.

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