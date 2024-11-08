Из свежей почты

Катя Прокофьева, 14 лет, органическое поражение центральной нервной системы, требуется курсовое лечение. 214 763 руб.

Внимание! Цена лечения 240 763 руб. Телезрители ГТРК «Волга» соберут 26 тыс. руб.

Катя родилась в срок, физически развивалась нормально, но не улыбалась, не смотрела в глаза. В три года у дочки нашли хромосомную патологию, которая и стала причиной психоречевых нарушений, аутистических черт личности. Благодаря Русфонду Катю успешно лечат в Институте медтехнологий (ИМТ, Москва). У дочки появилась речь, она стала усидчивее и внимательнее. Но писать не может, и с чтением трудности. Необходимо непрерывное лечение, оплатить его я не в состоянии. Ирина Прокофьева, Ульяновская область

Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «Лечение Кати дало хорошие результаты. Важно продолжить терапию для усложнения структуры речи девочки, расширения ее словарного запаса, повышения концентрации внимания».

Николь Березина, 5 месяцев, врожденная деформация черепа, требуется лечение специальными шлемами. 176 940 руб.

Внимание! Цена лечения 203 940 руб. Телезрители ГТРК «Саха» соберут 27 тыс. руб.

Вскоре после рождения Николь мы заметили, что голова у нее вытянутая, с каким-то твердым гребешком. Врачи диагностировали раннее сращение черепного шва, объяснили, что нужна операция, иначе возможны тяжелые последствия. Дочку прооперировали, ее голова округлилась. Но теперь Николь нужно носить специальные ортопедические шлемы, а оплатить их изготовление мы не можем. Антонина Березина, Якутия

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «У Николь деформация черепа — синостоз сагиттального шва, скафоцефалия. После операции необходима коррекция формы головы с помощью краниальных ортезов (шлемов). В результате лечения голова приобретет анатомически правильную форму, девочка будет нормально расти и развиваться».

Варя Старкова, 13 лет, острый лимфобластный лейкоз, спасет лекарство. 185 600 руб.

Внимание! Цена лекарства 226 600 руб. Телезрители ГТРК «Урал» соберут 41 тыс. руб.

Три года назад Варе поставили страшный диагноз: рак крови. Химиотерапия позволила выйти в ремиссию, но затем произошло два рецидива. Спасла пересадка костного мозга, донором был я. Однако возникло осложнение после трансплантации — иммунное воспаление легких. Лечение снижает иммунитет, дочке угрожает опасная грибковая инфекция. Чтобы избежать этого, нужно дорогое лекарство. Пожалуйста, помогите нам! Сергей Старков, Свердловская область

Трансплантолог Областной детской клинической больницы Лариса Вахонина (Екатеринбург): «Учитывая течение болезни, для предотвращения инфекционных осложнений Варе по жизненным показаниям требуется эффективная противогрибковая терапия препаратом релиназол, которого нет в нашей больнице».

Ангелина Шапошник, 10 лет, последствия острого поражения головного мозга, требуется реабилитация. 263 825 руб.

Внимание! Цена реабилитации 594 825 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 300 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Югория» соберут 31 тыс. руб.

В 2023 году дочке внезапно стало плохо. Врачи диагностировали сахарный диабет с кетоацидозом (острым нарушением углеводного обмена). Возникло осложнение — поражение мозга с отеком и кровоизлияниями. Ангелина побывала в трех реанимациях, состояние оценивали как крайне тяжелое. Когда дочка пришла в себя, голову она не удерживала, руки и ноги были сведены спастикой. Мы сразу начали реабилитацию. Теперь Ангелина может сидеть с опорой, недолго держать голову. Но ест через гастростому, ноги не действуют, речи нет. Реабилитацию надо продолжать, однако это очень дорого. Помогите! Юлия Шапошник, Ханты-Мансийский АО

Невролог-реабилитолог реабилитационного центра «Три сестры» Олег Прорвич (д. Райки, Московская обл.): «Мы будем учить девочку поворачиваться в кровати, садиться. Эрготерапевт займется восстановлением навыков самообслуживания, логопед и нейропсихолог подберут способы коммуникации с Ангелиной».

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