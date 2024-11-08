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Коммерсантъ FM
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Сегодняшнее число

0,5 процента составил прирост потребительского спроса в октябре к сентябрю 2024 года, свидетельствуют свежие данные «Сбериндекса». Рост трат населения по картам «Сбера» с поправкой на данные Росстата остается заметно выше летних месяцев (0,2%) после 0,6% в сентябре, но ниже средних темпов января—марта в 1,6%. Больше 60% нового октябрьского потребления — непродовольственные товары. К росту вернулись расходы на услуги (на 0,6%, в июле—сентябре они снижались). В октябре выросла доля трат на продовольствие (как и за год — с 29,8% до 31,2%), медицины (с 2,6% до 2,9%), такси и каршеринг (с 1,3% до 1,5%). Быстрый рост спроса остается сигналом для большей жесткости денежной политики Банка России.

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