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Коммерсантъ FM
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Адам Делимханов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Президент России Владимир Путин наградил депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Сегодня, 7 ноября, в Кремле господину Делимханову вручили награду. Как сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, депутата наградили «за вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу».

Фото: @RKadyrov_95

Фото: @RKadyrov_95

В апреле 2022 года Владимир Путин присвоил Адаму Делимханову звание Героя России. Тогда он был награжден за участие в специальной военной операции на Украине. Депутат был среди добровольцев из Чечни, отправленных на СВО.

Адам Делимханов входил в Госдуму пятого, шестого, седьмого и восьмого созывов. В 2006–2007 годах занимал пост заместителя председателя правительства Чечни. Он награжден тремя орденами Мужества, орденом Ахмата Кадырова, высшей наградой Чеченской Республики. Герой Луганской народной республики (2022).

Подробнее о том, чем известен Адам Делимханов,— в материале «Ъ».

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