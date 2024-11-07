Адам Делимханов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Президент России Владимир Путин наградил депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Сегодня, 7 ноября, в Кремле господину Делимханову вручили награду. Как сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, депутата наградили «за вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @RKadyrov_95 Фото: @RKadyrov_95

В апреле 2022 года Владимир Путин присвоил Адаму Делимханову звание Героя России. Тогда он был награжден за участие в специальной военной операции на Украине. Депутат был среди добровольцев из Чечни, отправленных на СВО.

Адам Делимханов входил в Госдуму пятого, шестого, седьмого и восьмого созывов. В 2006–2007 годах занимал пост заместителя председателя правительства Чечни. Он награжден тремя орденами Мужества, орденом Ахмата Кадырова, высшей наградой Чеченской Республики. Герой Луганской народной республики (2022).

Подробнее о том, чем известен Адам Делимханов,— в материале «Ъ».