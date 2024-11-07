Разрешения гостиничного типа

В правительстве Нижегородской области предварительно одобрили выделение земельных участков под проекты различных гостиниц. Общий объем заявленных инвестиций составил почти 8,8 млрд руб. Самым крупным проектом станет отель по соседству с Нижегородской ярмаркой. 10-этажная гостиница планируется рядом с Центром международной торговли. Администрация Нижнего Новгорода поддержала проект при условии, что инвестор расселит аварийный дом на месте будущего строительства. Также с оговорками земельный совет поддержал проекты туристических комплексов в Городце и Борском округе.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве области одобрил реализацию нескольких проектов строительства отелей и глэмпингов различного формата с общим объемом инвестиций почти 8,8 млрд руб. Нижегородский спецзастройщик «Возрождение» намерен вложить 5,18 млрд в строительство гостиничного комплекса на Советской улице, рядом с Нижегородской ярмаркой. Земельный участок частично не используется, частично занят муниципальными сооружениями и попадает в защитные зоны различных объектов культурного наследия. ООО СЗ «Возрождение» подавало заявку на совет еще в начале года, но при подготовке документации застройщик решил увеличить площадь застройки.

В итоговом варианте отель может закрыть вид на новый павильон ярмарки — по словам министра градразвития области Марины Раковой, это очень ее беспокоит.

В дальнейшем объемно-планировочные решения будут обсуждаться, но земельный совет согласовал выделение земельного участка под строительство отеля. Заместитель губернатора Егор Поляков отметил, что ради реализации этого проекта придется корректировать большое количество документов территориального планирования — на территории много ограничений.

Также совет с оговорками одобрил идею «Возрождения» построить отель возле Канавинского моста на левом берегу Оки. Новый корпус предлагается пристроить к уже существующему историческому зданию бывшей гостиницы фабрикантов Ермолаевых. По словам представителей компании, 15 ноября планируется завершить сделку по покупке гостиницы Ермолаевых, пока предыдущий собственник выводит ее из-под залога. За 1,45 млрд руб. спецзастройщик намерен возвести пристрой изогнутой конфигурации с фасадом, выходящим на Оку. Марина Ракова отметила, что этот проект «интересный, но крайне сложный».

Поблизости, помимо Канавинского моста, расположены инженерные и защитные сооружения, большое количество сетей, и придется менять зонирование участка, который сейчас находится в транспортной зоне.

Третьим крупным проектом анонсировано возведение 10-этажной гостиницы на перекрестке улиц Нестерова и Ковалихинской. Ее планирует построить ООО «Пять звезд», подконтрольное предпринимателю и бывшему депутату гордумы Вадиму Агафонову. Инвестиции в этот проект заявлены на уровне 2 млрд руб., но земельный участок также предстоит освобождать от прав третьих лиц. Администрация Нижнего Новгорода поддержала намерения инвестора при условии, что он расселит жителей аварийного дома на этом земельном участке. Марина Ракова отметила, что сейчас в центре города предпочтение отдается среднеэтажной застройке в пять-шесть этажей, а новая гостиница будет выбиваться из этого правила. Министр пообещала «утрясти вопрос с этажностью» при дальнейших согласованиях архитектурной концепции отеля.

Кроме гостиничных проектов земельный совет рассмотрел заявку на строительство второй очереди загородного туристическо-рекреационного комплекса у озера Юхро в Борском районе — на территории бывших пионерских лагерей.

ООО «Сфера» пообещало вложить в этот проект 85 млн руб. ООО «Приволжский центр международных инвестиций» планирует инвестировать еще 300 млн руб. в строительство гостиничного комплекса с глэмпингом и баней недалеко от музейного квартала на берегу Волги в Городце. В минграде полагают, что территория возможной застройки находится в границах охранных зон памятников культуры и строительство на этом участке невозможно. Однако в областном управлении Госохраны ОКН отметили, что запрет касается только возведения капитальных строений. Если инвестор будет возводить некапитальные здания, препятствий нет. Архитектор проекта Дмитрий Соколов сообщил, что предложения корректировки охранных зон были поданы в управление, если оно их не сократит, то инвестор готов планировать некапитальную застройку.

В итоге члены совета решили «концептуально» одобрить реализацию этого проекта.

Как писал «Ъ-Приволжье», областные власти обеспокоены нехваткой мест в отелях в условиях роста туристического потока в Нижегородскую область. В пиковые даты и летний сезон спрос на места в нижегородских гостиницах на 40% превышает предложение. Чтобы сбалансировать эту ситуацию, Нижегородской области необходимо три-четыре года и новые отели, полагают в правительстве. Поэтому гостиничные проекты инвесторов, как правило, получают одобрение в регионе.

Андрей Репин