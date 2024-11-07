Комитет Госдумы доработал проект о праве ЦБ ограничивать выдачу ипотеки

Комитет Госдумы по финансовому рынку доработал ко второму чтению законопроект, который дает Центробанку право ограничивать банкам выдачу ипотеки. В первом чтении законопроект был принят в феврале. Согласно проекту, ЦБ сможет применять лимиты к автокредитам, а само право начнет действовать с 1 апреля 2025 года.

Законопроектом в первом чтении ЦБ наделяется полномочиями по ограничению доли предоставляемых кредитов, обеспеченных залогом зданий, сооружений, земельных участков, объектов незавершенного строительства, жилых и нежилых помещений, а также машино-мест.

В первой версии макропруденциальные лимиты не распространяются на автокредиты. Однако в доработанной версии это исправили. Они все еще не будут распространяться на ипотечные кредиты, обеспечением по которым являются воздушные, а также морские и речные суда.

Законопроект был внесен группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Его целью депутаты называли ограничение предоставления рискованных ипотечных кредитов.

Подробнее о законопроекте — в материале «Ъ FM» «Ипотеку впишут в рамки».