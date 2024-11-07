«Возрождение» намерено вложить 6,63 млрд рублей в гостиницы у Канавинского моста

В строительство двух гостиниц около Канавинского моста в Нижнем Новгороде ООО СЗ «Возрождение» намерено вложить 6,63 млрд руб. Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области поддержал заявки на предоставление земельных участков в аренду, если инвестор устранит замечания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект строительства отеля рядом с историческим зданием гостиницы фабрикантов Ермолаевых

Проект строительства отеля рядом с историческим зданием гостиницы фабрикантов Ермолаевых



Строительство экспо-центра с гостиницей и апарт-отелем около нижегородской ярмарки совет одобрил в феврале. Первый участок под этот центр расположен на месте снесенных домов около ярмарки. Теперь инвестор претендует на участок площадью 12,9 тыс. кв.м на территории ярмарки, вдоль нового корпуса. Общий объем инвестиций в проект оценивают в 5,18 млрд руб.

Вторую гостиницу «Возрождение» намерено построить около существующего здания гостиницы фабрикантов Ермолаевых на Стрелке, 1 за 1,45 млрд руб. Пока здание принадлежит ООО «Новый город» депутата гордумы Германа Карачевского, но в ноябре планируется завершение сделки по его продаже новому инвестору.

Заявитель планирует объединить существующее и новое здание в один гостинично-туристический комплекс «Гостиница Ермолаевых». По запрашиваемому участку есть много вопросов, так как он находится у разных собственников и в зоне транспортного обслуживания. Глава областного минграда Марина Ракова назвала проект сложным, но интересным. Также в правительстве предвидят сложности при согласовании с МЧС. Но если инвестор все эти согласования пройдет, то власти не возражают против реализации проекта.

Ирина Швецова