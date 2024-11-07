Московских грандов оставили без защитников

Последствия самого громкого футбольного инцидента нынешнего чемпионата России оказались для его участников не такими суровыми, какими могли бы быть. Российский футбольный союз (РФС), изучив массовую драку в субботнем матче ЦСКА со «Спартаком», наказал ее центральных персонажей — армейца Виллиана Рошу и спартаковца Руслана Литвинова — дисквалификациями на три и два матча первенства соответственно. В случае с Рошей, который, покидая поле после удаления, успел схватить за руку резервного судью, что могло повлечь очень серьезные санкции, роль, кажется, сыграло публичное раскаяние футболиста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Массовая драка в матче ЦСКА (в красно-синей форме) и «Спартака» обошлась их ведущим игрокам обороны — Виллиану Роше и Руслану Литвинову — в пять матчей дисквалификации в сумме

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Массовая драка в матче ЦСКА (в красно-синей форме) и «Спартака» обошлась их ведущим игрокам обороны — Виллиану Роше и Руслану Литвинову — в пять матчей дисквалификации в сумме

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза вынес решения в отношении участников самого громкого футбольного инцидента текущего сезона. Он случился в центральном матче 14-го тура чемпионата России. В нем в субботу встречались два московских гранда и ЦСКА, имевший статус хозяина, уступил — 0:2 — «Спартаку».

Впрочем, основным хайлайтом дерби были все-таки не спартаковские голы, а ЧП в начале второго тайма. «Спартак» вел со счетом 1:0, когда против его игроков Эсекьеля Барко и Манфреда Угальде соперники — Матвей Кисляк и Виллиан Роша — совершили два подряд фола, смотревшихся со стороны довольно жесткими.

После них на поле возникла массовая потасовка, в которой принимали участие несколько футболистов. Центральными ее фигурами оказались Виллиан Роша и Руслан Литвинов.

Армеец, превратившийся в главный объект нападения оппонентов, активно отбивался кулаками (в итоге разбитой в кровь оказалась губа защитника «Спартака» Срджана Бабича) и заработал красную карточку. А уже после того, как Роша ее получил, арбитра Алексея Сухого пригласили воспользоваться помощью VAR, и он удалил еще и Литвинова, хватавшего бразильца за лицо. Кроме того, желтые карточки увидели перед собой Бабич и его партнер Наиль Умяров. Между тем в протоколе матча появилась и запись о том, что, покидая поле, Виллиан Роша схватил за руку резервного судью Павла Шадыханова.

На самом деле градус интриги, связанной с санкциями в отношении Роши и Литвинова, был довольно велик. Прежде всего это касается армейца. Даже просто «агрессивное поведение» в соответствии с регламентом РФС при отсутствии веских смягчающих факторов может повлечь пропуск игроком четырех матчей. Но в случае с Рошей были подозрения насчет «физического воздействия» на арбитра. А это нарушение входит в число наиболее страшных в футболе. В отечественном за него предусмотрена дисквалификация сроком от полугода до двух лет. «Спартак» же настаивал на том, что Литвинов в принципе не заслуживает наказания, поскольку «разнимал» участников драки.

В итоге КДК, принимая свое решение, избежал «экстремальных» — как в смысле жесткости, так и мягкости — вариантов.

Виллиана Рошу за агрессивное поведение дисквалифицировали на три матча чемпионата России (это рекорд нынешнего турнира, но в истории первенств были десятки отстранений продолжительнее), а Руслана Литвинова — на два. Таким образом, ЦСКА останется без своего ведущего центрального защитника в ноябрьских встречах с «Крыльями Советов», «Ростовом» и «Рубином», а у «Спартака» не будет возможности задействовать важного для обороны футболиста в играх против «Акрона» и «Локомотива». Вторая представляется исключительно важной. Именно железнодорожники сейчас замыкают тройку лидеров чемпионата. «Спартак», занимающий пятое место, отстает от них на шесть очков.

В истории с Виллианом Рошей огромную роль, кажется, сыграла позиция игрока, лично прибывшего на рассмотрение своего дела. Вскоре после матча со «Спартаком» пресс-служба ЦСКА выпустила от имени бразильца заявление, в котором тот сообщил, что «раскаивается за свою несдержанность перед партнерами, болельщиками, российским футболом и своей семьей», а также сожалеет о том, что «не мог совладать со своими эмоциями», и «просит извинения» у арбитров.

Алексей Доспехов