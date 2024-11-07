Московских грандов оставили без защитников
Санкции по итогам драки футболистов ЦСКА и «Спартака» оказались средней суровости
Последствия самого громкого футбольного инцидента нынешнего чемпионата России оказались для его участников не такими суровыми, какими могли бы быть. Российский футбольный союз (РФС), изучив массовую драку в субботнем матче ЦСКА со «Спартаком», наказал ее центральных персонажей — армейца Виллиана Рошу и спартаковца Руслана Литвинова — дисквалификациями на три и два матча первенства соответственно. В случае с Рошей, который, покидая поле после удаления, успел схватить за руку резервного судью, что могло повлечь очень серьезные санкции, роль, кажется, сыграло публичное раскаяние футболиста.
Массовая драка в матче ЦСКА (в красно-синей форме) и «Спартака» обошлась их ведущим игрокам обороны — Виллиану Роше и Руслану Литвинову — в пять матчей дисквалификации в сумме
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза вынес решения в отношении участников самого громкого футбольного инцидента текущего сезона. Он случился в центральном матче 14-го тура чемпионата России. В нем в субботу встречались два московских гранда и ЦСКА, имевший статус хозяина, уступил — 0:2 — «Спартаку».
Впрочем, основным хайлайтом дерби были все-таки не спартаковские голы, а ЧП в начале второго тайма. «Спартак» вел со счетом 1:0, когда против его игроков Эсекьеля Барко и Манфреда Угальде соперники — Матвей Кисляк и Виллиан Роша — совершили два подряд фола, смотревшихся со стороны довольно жесткими.
После них на поле возникла массовая потасовка, в которой принимали участие несколько футболистов. Центральными ее фигурами оказались Виллиан Роша и Руслан Литвинов.
Армеец, превратившийся в главный объект нападения оппонентов, активно отбивался кулаками (в итоге разбитой в кровь оказалась губа защитника «Спартака» Срджана Бабича) и заработал красную карточку. А уже после того, как Роша ее получил, арбитра Алексея Сухого пригласили воспользоваться помощью VAR, и он удалил еще и Литвинова, хватавшего бразильца за лицо. Кроме того, желтые карточки увидели перед собой Бабич и его партнер Наиль Умяров. Между тем в протоколе матча появилась и запись о том, что, покидая поле, Виллиан Роша схватил за руку резервного судью Павла Шадыханова.
На самом деле градус интриги, связанной с санкциями в отношении Роши и Литвинова, был довольно велик. Прежде всего это касается армейца. Даже просто «агрессивное поведение» в соответствии с регламентом РФС при отсутствии веских смягчающих факторов может повлечь пропуск игроком четырех матчей. Но в случае с Рошей были подозрения насчет «физического воздействия» на арбитра. А это нарушение входит в число наиболее страшных в футболе. В отечественном за него предусмотрена дисквалификация сроком от полугода до двух лет. «Спартак» же настаивал на том, что Литвинов в принципе не заслуживает наказания, поскольку «разнимал» участников драки.
В итоге КДК, принимая свое решение, избежал «экстремальных» — как в смысле жесткости, так и мягкости — вариантов.
Виллиана Рошу за агрессивное поведение дисквалифицировали на три матча чемпионата России (это рекорд нынешнего турнира, но в истории первенств были десятки отстранений продолжительнее), а Руслана Литвинова — на два. Таким образом, ЦСКА останется без своего ведущего центрального защитника в ноябрьских встречах с «Крыльями Советов», «Ростовом» и «Рубином», а у «Спартака» не будет возможности задействовать важного для обороны футболиста в играх против «Акрона» и «Локомотива». Вторая представляется исключительно важной. Именно железнодорожники сейчас замыкают тройку лидеров чемпионата. «Спартак», занимающий пятое место, отстает от них на шесть очков.
В истории с Виллианом Рошей огромную роль, кажется, сыграла позиция игрока, лично прибывшего на рассмотрение своего дела. Вскоре после матча со «Спартаком» пресс-служба ЦСКА выпустила от имени бразильца заявление, в котором тот сообщил, что «раскаивается за свою несдержанность перед партнерами, болельщиками, российским футболом и своей семьей», а также сожалеет о том, что «не мог совладать со своими эмоциями», и «просит извинения» у арбитров.
Марцела Личку оштрафовали за мат
КДК РФС оштрафовал на 50 тыс. руб. главного тренера московского «Динамо» Марцела Личку за нецензурное высказывание на послематчевой пресс-конференции по итогам игры с «Ростовом», сообщил журналистам глава комитета Артур Григорьянц.
«Динамо» 1 ноября на своем поле сыграло вничью с «Ростовом» (1:1) в 14-м туре чемпионата России. Личка на послематчевой пресс-конференции матерным словом описал игру бело-голубых в этой встрече. Тренер присутствовал на заседании, которое прошло в четверг.
«Марцел Личка на пресс-конференции произнес нецензурное слово. Сегодня он объяснил, что это выражение не относилось ни к официальным лицам матча, ни к соперникам, ни к игрокам. Он просто прокомментировал игру команды во втором тайме. Учитывая, что не было оскорбления в адрес кого-либо, принято решение оштрафовать его на 50 тыс. руб. за неспортивное поведение»,— сказал Артур Григорьянц.