Чемпионку не пустили в полуфинал

На WTA Finals, проходящем в Эр-Рияде итоговом турнире Женской теннисной ассоциации c призовым фондом $15,25 млн, завершился предварительный этап. По итогам последних матчей в Оранжевой группе громкую неудачу потерпела экс-первая ракетка мира и прошлогодняя чемпионка этого состязания Ига Швёнтек. Разгромив россиянку Дарью Касаткину, которой достался лишь один гейм, польская теннисистка тем не менее не смогла выйти в полуфинал, поскольку затем чешка Барбора Крейчикова в двух напряженных партиях переиграла американку Коко Гауфф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Второй раз попав в восьмерку участниц итогового турнира WTA, действующая чемпионка Wimbledon Барбора Крейчикова впервые вышла в полуфинал

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters Второй раз попав в восьмерку участниц итогового турнира WTA, действующая чемпионка Wimbledon Барбора Крейчикова впервые вышла в полуфинал

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Дарья Касаткина, которая в предпоследнем матче Оранжевой группы заменила Джессику Пегулу, уже во второй раз в своей карьере попала в число участниц WTA Finals. Впервые она выступала на этом состязании два года назад в американском Форт-Уэрте, где обыграла Коко Гауфф, но уступила Иге Швёнтек и Каролин Гарсии, оставшись за бортом полуфинала. Сейчас шансов выйти из группы Касаткина не имела. При равенстве побед на итоговом турнире преимущество получает теннисистка, которая провела большее количество встреч, поэтому с одним проведенным матчем пробиться в play-off в любом случае нереально. Тем не менее стимул оказать Швёнтек максимальное сопротивление у Касаткиной, конечно, был. В случае выигрыша она получала не только 200 рейтинговых очков, но и $550 тыс. призовых (эта сумма складывается из $60 тыс. за участие в матче третьего тура, $350 тыс. за победу, а еще $140 тыс. на WTA Finals полагаются запасной). Большее количество денег Касаткина в рамках одного турнира за всю свою карьеру зарабатывала лишь однажды, когда два года назад, дойдя до полуфинала Roland Garros, пополнила свой счет почти на $700 тыс.

Тем не менее борьбы в этой встрече не получилось.

Россиянка выглядела растренированной и лишь временами создавала проблемы своей сопернице, которая, наоборот, после вторничного поражения от Коко Гауфф собралась и продемонстрировала практически безукоризненный теннис.

За 51 минуту игры Касаткина, записав на свой счет лишь 23 очка из 74 и уступив — 1:6, 0:6, потерпела свое самое сокрушительное поражение с сентября прошлого года, когда в Токио с таким же счетом проиграла Джессике Пегуле.

В свою очередь, Швёнтек, качественно выполнившей свою работу, оставалось ждать результата противостояния Коко Гауфф с Барборой Крейчиковой, рассчитывая, что американка, уже забронировавшая место в полуфинале, не отдаст победу чешке, которой уступила в их единственном предыдущем матче — четвертьфинале Открытого чемпионата Франции 2021 года. Однако надежды Швёнтек не оправдались.

Чемпионка Wimbledon Крейчикова, которая после сенсационного лондонского триумфа ушла в тень, занимает сейчас в рейтинге 13-е место и попала в число участниц итогового турнира как чемпионка мейджора, стоящая в топ-20, снова смогла удивить.

Благодаря разнообразному красивому теннису с постоянной сменой вращений и ритма она переиграла Гауфф, сопротивлявшуюся изо всех сил, но не продемонстрировавшую в решающие моменты тонкого чувства мяча.

В первой партии чешка не подала на сет в десятом гейме, но затем, повторно взяв подачу американки, все-таки добилась своего, а во второй партии все решил единственный брейк, сделанный Крейчиковой при счете 4:4. Заключительный гейм на ее подаче продолжался более десяти минут, и Гауфф несколько раз могла сравнять счет в партии одним ударом. Однако последнее очко оказалось за чешкой, отыгравшей в пятницу 11 брейк-пойнтов из 12. В итоге — 7:5, 6:4 в пользу Крейчиковой. А это значит, что, имея те же две победы, что и Гауфф со Швёнтек, она занимает первое место по лучшему соотношению выигранных и проигранных сетов (5:2). У американской полуфиналистки Australian Open этого года второй показатель (4:2), у польской чемпионки Roland Garros (4:3) — третий.

Таким образом, определились обе полуфинальные пары. В пятницу сначала Крейчикова сыграет с Чжэн Циньвэнь, после чего Арина Соболенко, первая ракетка мира по итогам года, померится силами с Гауфф. Пока фаворитом в этой четверке выглядит белорусская теннисистка, однако абсолютной уверенности в ее успехе нет. Счет ее личных встреч с Гауфф — 4:4, а последние два матча этой серии, завершавшиеся в пользу Соболенко, получились весьма упорными.

Евгений Федяков