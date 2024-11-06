Арина Соболенко позволила себе поражение

На продолжающемся в Эр-Рияде WTA Finals, итоговом турнире Женской теннисной ассоциации c призовым фондом $15,25 млн, завершились матчи в Фиолетовой группе. Несмотря на вчерашнее поражение в последнем туре от Елены Рыбакиной из Казахстана, ее победительницей стала Арина Соболенко, которая во вторник досрочно обеспечила себе титул первой ракетки мира по итогам сезона. Второй полуфиналисткой оказалась олимпийская чемпионка китаянка Чжэн Циньвэнь, убедительно победившая итальянку Джасмин Паолини.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Несмотря на поражение от Елены Рыбакиной в третьем туре WTA Finals, Арина Соболенко (на фото) гарантировала себе первую позицию в рейтинге и место в полуфинале

Фото: Robert Prange / Getty Images Несмотря на поражение от Елены Рыбакиной в третьем туре WTA Finals, Арина Соболенко (на фото) гарантировала себе первую позицию в рейтинге и место в полуфинале

Фото: Robert Prange / Getty Images

Выходя на вчерашний матч против Елены Рыбакиной, который был последним в Фиолетовой группе, Арина Соболенко знала, что одна из двух ее главных задач на нынешний турнир уже решена. Вторничное поражение ее ближайшей преследовательницы польки Иги Швёнтек от американки Коко Гауфф автоматически гарантировало белоруске звание первой ракетки мира по итогам года, обеспечив ей необходимый отрыв в рейтинге. Неудивительно, что, поборовшись с Рыбакиной примерно полтора часа, Соболенко, видимо желая сэкономить силы на полуфинал, откровенно провалила третий сет. В итоге — 6:4, 3:6, 6:1 в пользу Рыбакиной, которая впервые с конца августа выиграла официальный матч, но тем не менее финишировала в этой группе четвертой. Другую путевку в полуфинал ранее оформила Чжэн Циньвэнь, разгромившая со счетом 6:1, 6:1 итальянку Джасмин Паолини и ставшая первой в истории представительницей Китая, пробившейся в четверку сильнейших WTA Finals.

Восхождение Соболенко на вершину рейтинга символизирует триумф агрессивного тенниса, который в той или иной степени исповедовали не менее половины из 29 первых ракеток мира разных лет.

Параллели тут очевидны. Белоруска в той или иной степени наследует Мартине Навратиловой, Штеффи Граф, сестрам Уильямс и Марии Шараповой, в то время как Швёнтек при всем своем своеобразии, по сути, продолжает линию Крис Эверт, Аранчи Санчес Викарио и Каролины Возняцки, которые придерживались более комбинационного, контратакующего стиля. Тот факт, что сейчас вперед вырвалась спортсменка более атлетичная и физически одаренная, абсолютно ни о чем не говорит. В следующем сезоне Швёнтек, которая на данный момент провела на первом месте в десять раз больше времени, чем ее конкурентка — 125 недель против 11,— снова может восстановить статус-кво.

Другое дело, что на сегодняшний день Соболенко выглядит явно предпочтительнее. В отличие от Швёнтек, она выиграла в нынешнем сезоне два турнира Большого шлема — Открытые чемпионаты Австралии и США, да и в целом явно доминировала на харде. На грунте, коронном покрытии польки, Соболенко не допустила явных провалов, даже несмотря на поражение в четвертьфинале Roland Garros от 17-летней Мирры Андреевой, а короткая травяная серия, включавшая в себя Wimbledon, на соперничество двух лучших теннисисток мира повлияла мало.

На данный момент белоруска уступает польке по общему количеству титулов, завоеванных с начала года (четыре против пяти), но зато превосходит ее по призовым ($8,7 млн против $7,5 млн).

Это не удивительно, учитывая, что на мейджорах Соболенко заработала $6,1 млн, в то время как Швёнтек — всего $3,3 млн.

Польке, безусловно, помешал осенний перерыв, взятый после US Open по неизвестным до конца причинам. Но ведь вины Соболенко, которая с середины июня до середины октября ликвидировала огромное отставание, примерно в 3700 рейтинговых очков, в этом нет, к тому же сама она из-за травмы пропустила Wimbledon. После двухмесячной паузы в выступлениях Швёнтек приехала в Эр-Рияд с новым тренером бельгийцем Вимом Фиссетом и пока на саудовском корте выглядит бледной тенью самой себя. В игре против Гауфф ей не помогли ни гипотетическое психологическое преимущество (счет личных встреч соперниц был 11:1), ни 11 двойных ошибок, допущенных теннисисткой из США. Гауфф, кстати, обеспечила себе место в полуфинале, а судьба Швёнтек теперь зависит от исхода двух заключительных встреч в Оранжевой группе. В четверг она сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной, которая заменила на турнире потерявшую все шансы на продолжение борьбы американку Джессику Пегулу, а Гауфф померится силами с чешкой Барборой Крейчиковой.

Евгений Федяков