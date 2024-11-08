Второе пришествие

Вторая победа Дональда Трампа была воспринята в России с меньшим энтузиазмом, чем его успех восьмилетней давности. Это вполне объяснимо, учитывая, что именно Трамп одобрил закон CAATSA, ставший фундаментом для антироссийского санкционного наступления, набравшего силу после начала СВО. Именно при нем США начали поставки Киеву летального вооружения, от чего администрация Барака Обамы воздерживалась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Гришанов

Фото: Из личного архива Антона Гришанова Антон Гришанов

Фото: Из личного архива Антона Гришанова

Можно, конечно, многое списать на позицию Конгресса и пресловутого «глубинного государства» в целом. Но факт остается фактом — вопреки предвыборной браваде Трамп не смог или не захотел противиться саботажу своих примирительных инициатив. Не удержал он в ближнем кругу и сторонников конструктивного диалога с Москвой вроде Майкла Флинна и Стива Бэннона, которые пали под натиском истеблишмента. Кавалер российского ордена Дружбы Рекс Тиллерсон быстро поддался общему пассивно-агрессивному настрою, а сменивший его в роли госсекретаря Майк Помпео до сих пор остается одним из фронтменов движения «трампистов», при этом выступая ярым адвокатом проукраинского курса Вашингтона.

В общем, все указывает на необоснованность оптимистичных ожиданий, и неудивительно, что формула «оба хуже» прочно закрепилась в оценках российских наблюдателей.

Подспудная неготовность ждать от Трампа неких осмысленных подвижек имеет и другую подоплеку. Состояние жесткого конфликта с Западом стало для нас привычным и куда более органичным, чем предыдущие периоды несбывшихся надежд. Возвращение к дипломатическим играм и попыткам нащупать компромисс, на которое намекают многочисленные обещания следующего хозяина Белого дома, может показаться тратой времени и энергии, отвлекающей от решения поставленных российским руководством задач. Вызывает сомнения и серьезность заявлений Трампа о намерении прекратить конфликт в течение суток — по всей вероятности, он не осведомлен о том, что Москва категорически не готова переводить свои конституционно закрепленные территории в некую «серую зону», делать их предметом переговоров. Даже вежливый отказ от выполнения поставленных Вашингтоном условий может быть воспринят следующей администрацией как некое проявление неуважения, требующее эффектной демонстрации «сильной руки» в ответ. И в самих США, и в Европе немало искусных мастеров манипулирования настроением Трампа (таков новый генсек НАТО Марк Рютте), которые будут готовы предпринять немало ухищрений, дабы направить его в нужное для них русло.

В то же время главное отличие обновленной команды 47-го президента состоит в ставке, по крайней мере частичной, на новое поколение искренних единомышленников, которому Трамп попытается передать бразды правления в 2028 году. Такие фигуры, как Джей Ди Вэнс, еще недавно считавшийся в Сенате шоуменом и маргиналом, или прагматик Элбридж Колби, претендующий на должность советника по нацбезопасности, совершенно не собираются сидеть сложа руки — и явно будут стремиться развернуть линию Вашингтона, в том числе на российском направлении. Так что ставить крест на способности республиканцев хотя бы попробовать скорректировать прежний курс, пока рано. Еще сохраняется редкая возможность попытаться увидеть в конце тоннеля проблески света.

Антон Гришанов, главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипакадемии МИД РФ