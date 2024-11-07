50,9 пункта составил композитный (промышленность и услуги) индекс PMI России в октябре 2024 года, сообщили в S&P Global. Показатель (прокси ВВП) вновь свидетельствует о росте экономической активности, после того как он указывал на ее снижение в сентябре (49,5 пункта). Услуги стали расти быстрее, в том числе за счет появления нового бизнеса и заказов, а промышленность восстановила прежние темпы. В то же время ускорение роста выпуска и производственных затрат, в том числе на персонал и поставщиков, в частном секторе сигнализировало об усилении инфляции. Издержки компании перекладывают на клиентов, и рост цен наблюдался в обоих секторах.

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