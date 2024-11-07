Льготам отделывают потолок

Минфин доработал законопроект об ограничении объема льгот для резидентов преференциальных режимов размером инвестиций. Ведомство дополнило его принципом «двух ключей», на котором настаивали регионы: он позволяет им несколько смягчать ограничения на своем уровне. Коллеги по правительству и власти субъектов РФ введение такого механизма в целом поддержали, но ряд вопросов и замечаний к законопроекту остается, как и опасения снижения инвестпривлекательности преференциальных режимов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В среду в рамках круглого стола в Совете федерации директор департамента налоговой политики Минфина Данил Волков сообщил, что ведомство доработало по итогам обсуждения законопроект о корректировке регулирования преференциальных режимов. Это, в частности, особые и свободные экономические зоны, территории опережающего развития и режим свободного порта Владивосток.

Напомним, в 2023 году Минфин подготовил проект изменений в Налоговом кодексе, ограничивающий для новых резидентов преференциальных режимов суммы налоговых льгот размером расходов на капвложения и НИОКР. Также предлагалось введение требования о сдаче резидентами годовой отчетности в ФНС для сохранения льгот и установление правительством перечня показателей, при невыполнении которых компания временно утратит доступ к ним. Инициатива объяснялась желанием повысить эффективность преференций. Тогда идея вызвала возражения как у Минэкономики, так и у регионов (см. “Ъ” от 28 сентября 2023 года).

В доработанную версию, по словам господина Волкова, вошли нормы о том, что регионы смогут регулировать набор показателей, которые должны исполняться в рамках инвестсоглашения, и допустимые отклонения.

Кроме того, у регионов будет право установить иные требования к соотношению объемов льгот и инвестиций, а также предусмотреть изъятия для отдельных категорий налогоплательщиков (например, для конкретных видов деятельности).

Глава Минэкономики Челябинской области Наталья Лугачева назвала предложенные изменения важными — на принципе «двух ключей» настаивали регионы. Отметили это и в Минэкономики, хотя ведомство сохранило ряд замечаний к законопроекту. Так, не устраивают Минэкономики положения о приостановке льгот в случае привлечения резидента к административной ответственности за непредставление отчетности — врио главы департамента регионального развития ведомства Александру Солдатову мера видится «избыточной». Впрочем, Данил Волков отмечал, что без этого невозможно анализировать эффективность применения льгот. Также Минэкономики предложило не лишать резидентов доступа к преференциям при невыполнении показателей, если инвестор реализует проект, но столкнулся с трудностями. Поддерживают идею и в Минвостокразвития — по словам директора департамента развития приоритетных территорий Марии Перовой, «у нас через год черные лебеди вылетают». В случае объективных причин, по словам Данила Волкова, вопрос может решаться через отраслевое законодательство и корректировку соглашений.

В целом, несмотря на доработку, многие участники круглого стола высказывали и концептуальные опасения.

Так, Александр Солдатов сообщил, что ведомство анализировало зарубежный опыт работы префрежимов (в том числе в БРИКС и ЕАЭС) и не нашло подобных ограничений. Их введение, полагает он, может привести к тому, что «в будущем каких-то инвесторов подарим нашим соседям». По словам руководителя аппарата председателя РСПП по налоговой политике Василия Храмова, «стремление государства ограничить предельный размер льгот суммой инвестиций понятно, но ухудшает привлекательность префрежимов». В связи с этим РСПП предлагает снять ограничение на применение льгот компаниями, имеющими обособленные подразделения за пределами префрежимов (это предложение высказывалось и ранее, однако Минфин опасался ухода от налогов), а также усилить налоговую стабильность для инвесторов.

В Счетной палате, где ранее в эффективности префрежимов сомневались, логику Минфина в целом поддерживают – аудитор Андрей Батуркин напомнил, что налоговые расходы государства на них оцениваются в 540 млрд руб., притом что часть из них признается «несостоятельной».

Евгения Крючкова