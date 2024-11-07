Москва собирает братских
Участников ОПГ обвинили в массовых убийствах
Как стало известно “Ъ”, около полутора десятков убийств и покушений инкриминируется СКР участникам братской ОПГ, которые были задержаны в разных регионах России и этапированы в Москву. Среди них предполагаемый «авторитет» группировки Дмитрий Порошин (Пэрш), недавно отбывший срок за убийство мужчины под окнами родильного дома, где находилась его жена.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
По требованию Главного следственного управления СКР Басманный райсуд на днях продлил до середины декабря аресты пяти фигурантам расследования во главе с Пэршем, которым инкриминируются многочисленные убийства и покушения на них, а также вымогательства (ст. 105 и ст. 163 УК РФ). Обвиняемые были задержаны и арестованы в ряде городов, в том числе в Братске (Иркутская область), где базировалась предполагаемая ОПГ. Затем их всех отправили в столичный регион — расследование по распоряжению первого заместителя председателя комитета Эдуарда Кабурнеева приняли в свое производство следователи центрального аппарата следственного ведомства.
Согласно установочным данным, большинство фигурантов, за исключением Василия Железного, едва окончившего среднюю школу и нигде не работающего, предприниматели. Дмитрий Порошин — заместитель генерального директора ООО «НептунСервис», Владимир Ярославцев — один из руководителей «Терминал Ленаречтранс», Махмуд Юнусов — ООО «Усть-Кутский лес», а Владислав Марчук — руководитель сразу двух компаний, «Лена Форест» и «Лена Форест-Снабжение».
Между тем, по версии следствия, все они причастны к совершению тяжких и особо тяжких преступлений на территории Братска и Иркутской области в 1995–2005 годах.
Среди них на особом счету стоит массовое убийство 23 мая 2003 года на трассе Усть-Кут—Звездный. Тогда братские, полагают в ГСУ СКР, устроили засаду, в которую попала компания криминального авторитета Сергея Королева (Король), на двух машинах возвращавшаяся с рыбалки. Шквальным огнем из автоматов Король и два его спутника были убиты.
Впоследствии расследование дела о тройном убийстве было объединено с делами, возбужденными по фактам еще десяти убийств и одного покушения. Причем в четырех случаях речь шла об исчезновении предположительно связанных с бандитскими группировками людей, которых так и не нашли, а также гибели несовершеннолетнего. Что касается рэкета, то, по данным СКР, речь идет о вымогательстве 1,5 млрд руб. «живых» денег, а также акций и недвижимости у предпринимателей, занимавшихся лесозаготовками. Кроме того, фигурантов проверяют на причастность к целому ряду других убийств и похищений людей.
Вину признал только один из братских. Остальные утверждают, что доводы следствия голословны и необоснованны, а документально не подтверждены.
В связи с этим защитники обвиняемых просили изменить им меру пресечения в виде ареста на не связанную с содержанием под стражей, в том числе домашний арест или залог. Учитывая, что фигурантам грозят пожизненные сроки, суд им, естественно, отказал.
При этом следует отметить, что Пэрш, в свое время перебравшийся из Братска в Москву, только несколько лет назад освободился из заключения. По данным следствия, в 2001 году возле роддома в Зеленограде он встретил земляка, предположительно связанного с братской ОПГ, но затем решившего завязать с криминалом. В ходе стычки мужчина скончался от 51 удара отверткой в жизненно важные органы, нанесенные «авторитетом». Причем жертва шла к жене, находившейся в роддоме. Порошин получил восьмилетний срок, который отбывал с 2011 года.