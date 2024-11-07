Москва собирает братских

Как стало известно “Ъ”, около полутора десятков убийств и покушений инкриминируется СКР участникам братской ОПГ, которые были задержаны в разных регионах России и этапированы в Москву. Среди них предполагаемый «авторитет» группировки Дмитрий Порошин (Пэрш), недавно отбывший срок за убийство мужчины под окнами родильного дома, где находилась его жена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По требованию Главного следственного управления СКР Басманный райсуд на днях продлил до середины декабря аресты пяти фигурантам расследования во главе с Пэршем, которым инкриминируются многочисленные убийства и покушения на них, а также вымогательства (ст. 105 и ст. 163 УК РФ). Обвиняемые были задержаны и арестованы в ряде городов, в том числе в Братске (Иркутская область), где базировалась предполагаемая ОПГ. Затем их всех отправили в столичный регион — расследование по распоряжению первого заместителя председателя комитета Эдуарда Кабурнеева приняли в свое производство следователи центрального аппарата следственного ведомства.

Согласно установочным данным, большинство фигурантов, за исключением Василия Железного, едва окончившего среднюю школу и нигде не работающего, предприниматели. Дмитрий Порошин — заместитель генерального директора ООО «НептунСервис», Владимир Ярославцев — один из руководителей «Терминал Ленаречтранс», Махмуд Юнусов — ООО «Усть-Кутский лес», а Владислав Марчук — руководитель сразу двух компаний, «Лена Форест» и «Лена Форест-Снабжение».

Между тем, по версии следствия, все они причастны к совершению тяжких и особо тяжких преступлений на территории Братска и Иркутской области в 1995–2005 годах.

Среди них на особом счету стоит массовое убийство 23 мая 2003 года на трассе Усть-Кут—Звездный. Тогда братские, полагают в ГСУ СКР, устроили засаду, в которую попала компания криминального авторитета Сергея Королева (Король), на двух машинах возвращавшаяся с рыбалки. Шквальным огнем из автоматов Король и два его спутника были убиты.

Впоследствии расследование дела о тройном убийстве было объединено с делами, возбужденными по фактам еще десяти убийств и одного покушения. Причем в четырех случаях речь шла об исчезновении предположительно связанных с бандитскими группировками людей, которых так и не нашли, а также гибели несовершеннолетнего. Что касается рэкета, то, по данным СКР, речь идет о вымогательстве 1,5 млрд руб. «живых» денег, а также акций и недвижимости у предпринимателей, занимавшихся лесозаготовками. Кроме того, фигурантов проверяют на причастность к целому ряду других убийств и похищений людей.

Вину признал только один из братских. Остальные утверждают, что доводы следствия голословны и необоснованны, а документально не подтверждены.

В связи с этим защитники обвиняемых просили изменить им меру пресечения в виде ареста на не связанную с содержанием под стражей, в том числе домашний арест или залог. Учитывая, что фигурантам грозят пожизненные сроки, суд им, естественно, отказал.

При этом следует отметить, что Пэрш, в свое время перебравшийся из Братска в Москву, только несколько лет назад освободился из заключения. По данным следствия, в 2001 году возле роддома в Зеленограде он встретил земляка, предположительно связанного с братской ОПГ, но затем решившего завязать с криминалом. В ходе стычки мужчина скончался от 51 удара отверткой в жизненно важные органы, нанесенные «авторитетом». Причем жертва шла к жене, находившейся в роддоме. Порошин получил восьмилетний срок, который отбывал с 2011 года.

Николай Сергеев