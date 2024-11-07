Потребители почувствовали благодарность

Вслед за ресторанным рынком культура безналичных чаевых начала приживаться в сфере услуг. Число трансакций по ним в январе—сентябре выросло почти на четверть. Такая форма вознаграждения становится привычной частью расходов за счет политики сервисов доставки, такси, а также сокращения оборота наличных денег. Тренд перекинулся на сферу красоты, хотя мастера там получают все еще меньше чаевых, чем в докризисном 2019 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В январе—сентябре 2024 года число трансакций по чаевым в России выросло на 25% год к году, подсчитали в сервисе онлайн-записи Yclients (на основе данных 2,3 тыс. компаний из сфер красоты, медицины, спорта, бытовых услуг и досуга). Средний чек, по данным аналитиков, увеличился на 12%, до 333 руб. В T-Pay (Т-банк) отмечают, что количество безналичных чаевых увеличилось на 16% год к году. Их средний размер вырос на 46%, до 483 руб. Через «Нетмонет» (сервис Альфа-банка) чаевые в июне—августе оставили 10 млн раз, рост год к году — 18%.

Заметнее всего активность по чаевым выросла в Сочи.

В январе—сентябре их здесь стали оставлять на 42,9% чаще, отмечают в Yclients. В Казани рост составил 35,7%, в Иркутске — 33,3%, в Москве — 29,8%, в Краснодаре — 29,4%. В «Нетмонет» тоже отмечают выраженный позитивный тренд в курортных городах. Так, в Краснодарском крае минувшим летом оставили в полтора раза больше чаевых, чем годом ранее.

Самый заметный прирост трансакций по чаевым в январе—сентябре произошел для компаний в категории «красота» — на 27,3% год к году, говорят в Yclients. За досуговые услуги россияне оставляли чаевые на 21,2% чаще, за медицинские — на 11,1%, за спортивные — на 8,3%, за бытовые — на 4,2%. Частные мастера индустрии красоты в этом году получали чаевые в 3,5 раза чаще чем в прошлом, операторы SPA-услуг — почти в два раза, следует из данных Yclients. В случае ногтевого сервиса, эпиляции и косметологии речь, по данным аналитиков, идет о приросте примерно в полтора раза.

Управляющий директор сервиса «ВТБ.Чаевые+» Владимир Хоружий поясняет, что если на ресторанном рынке возможность оставить электронные чаевые присутствует повсеместно, то в случае индустрии красоты — только развивается. Это становится фактором роста числа трансакций. Также, по словам эксперта, активно подключаются АЗС, службы доставки, туристические компании, медицинские центры, спортивные клубы и проч.

Позитивный тренд видят и сами участники рынка услуг.

снователь сети барбершопов «Супермен» Василий Михайлов говорит, что в первом полугодии 2024 года в его салонах около 500 тыс. раз оставили чаевые. Год к году показатель вырос на 20%. Увеличение числа трансакций по чаевым зафиксировал и владелец сети барбершопов Fidel Геворг Вопян. В «Яндекс Go» говорят, что с начала 2024 года пассажиры оставили таксистам 3,5 млрд руб. чаевых, на 57% больше, чем год назад. Поездок с подобными доплатами стало на 27% больше. В «Яндекс Лавке» и «Яндекс Еде» с начала 2024 года оставили более 640 млн руб. чаевых курьерам.

Чаевые становятся привычной частью расходов на обслуживание, считает директор по маркетингу Yclients Иван Смелянский. Тенденцию он связывает с политикой сервисов доставки, такси и заведений общепита. В результате тренд, по мнению владелицы сети маникюрных салонов 4hands Татьяны Шутовой, переходит на салоны красоты и другие сферы услуг. Клиенты все более охотно оставляют чаевые, хотя на повышение цен реагирует болезненно, замечает она.

Руководитель салона Celebrity Яна Яковлева связывает рост объемов безналичных чаевых со снижением популярности расчета наличными. По данным Центробанка, объем наличных денег в составе денежной массы в январе—июле уменьшился на 2,1% год к году, до 16,78 трлн руб. Но глобально объем чаевых, оставленных в салонах, пока отстает от допандемийных значений, считает владелица салонов «Лаки Лайк» и «Бигуди» Лялья Садыкова. До 2020 года услугами в крупных городах чаще пользовались иностранцы, замечает она.

Дарья Андрианова