Безболезное вмешательство

Нижегородский предприниматель Дмитрий Дзепа стал заявителем по уголовному делу, в рамках которого были задержаны и арестованы двое предполагаемых участников мошеннической группы, которые за миллионы рублей продавали наркотический раствор под видом новейших чудодейственных лекарств для онкобольных, временно облегчавших им боли. Предприниматель потерял свою жену, которая доверилась злоумышленникам, обещавшим исцелить ее за четыре месяца. В Следственном комитете разыскивают потерпевших и в других регионах России, предполагая, что в отношении надеявшихся на чудо пациентов действовала законспирированная преступная группировка. Третий подозреваемый, представлявшийся научным сотрудником, сбежал и объявлен в федеральный розыск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нижегородским онкобольным лже-врачи обещали чудесное исцеление

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Нижегородским онкобольным лже-врачи обещали чудесное исцеление

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В СУ СК по Нижегородской области продолжают расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере при оказании незаконной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. В октябре сотрудники полиции и ФСБ задержали в Нижнем Новгороде Раису Коновалову, занимавшуюся продажами биологически активных добавок (БАД) и продвигавшую в социальных сетях нетрадиционные методы диагностики и лечения рака по неким энергетическим импульсам.

Вторым задержанным стал Александр Галицкий, который представлялся сотрудником сибирского научного института, якобы разработавшего инновационное чудодейственное лекарство. «Мужика от онкологии мы лечим две недели, но это гестаповский способ. Там, где побывали хирурги, мы уже не можем…» — убеждал он на кадрах оперативной съемки. При обыске в офисе у Коноваловой была изъята крупная сумма пятитысячными купюрами. По решению суда Александр Галицкий и Раиса Коновалова были отправлены под стражу.

Заявителем в отношении двух подозреваемых выступил предприниматель Дмитрий Дзепа, у которого от рака груди скончалась супруга Надежда. Она была давно знакома с Раисой Коноваловой, и та вместе с подельником убедила ее лечиться этим препаратом, который доставлялся по почте в черных стеклянных бутылочках и пластиковых упаковках

По словам адвоката предпринимателя Ольги Красновой, не имевшая медицинского образования продавщица БАДов выступала в роли личного врача онкобольной женщины, убеждая ее, что выздоровление идет хорошо. Надежда, которой обещали полное исцеление за четыре месяца, начала принимать неизвестный раствор в апреле прошлого года. В декабре она скончалась. Предприниматель, отдавший за спасение жены и матери их детей свыше 5 млн руб., начал свое расследование. Поскольку сначала полиция не видела ничего криминального в скоропостижной смерти его супруги, Дмитрий Дзепа сдал оставшееся неизвестное лекарство на исследование в токсикологическое отделение 33-й городской больницы.

«В результате этой экспертизы выяснилось, что этот раствор содержит наркотические вещества. Именно из-за действия наркотиков притуплялась боль, и у Надежды создавалось ложное впечатление, что ей становится лучше», — рассказала Ольга Краснова. По ее словам, обязательным условием приема препарата со стороны «целителей» был отказ пациента от традиционного лечения и диагностики на УЗИ или МРТ, которая сразу бы выявила прогрессирование раковой опухоли.

Еще одной потерпевшей по уголовному делу стала нижегородка с онкологическим заболеванием, которая прошла несколько курсов химиотерапии и, борясь с болезнью, узнала многое о ней и протоколах лечения. Поэтому она сразу заподозрила людей, предлагающих купить чудодейственный препарат в попытке обмануть ее и нажиться на горе, и оказала содействие оперативным сотрудникам в задержании подозреваемых.

Они просили крупные суммы денег за наркотический раствор, продаваемый под видом инновационного лекарства, исключительно наличными, отказываясь от безналичных проводок. Поэтому отследить дальнейшее движение средств затруднительно.

В СУ СК по Нижегородской области сообщили, что по уголовному делу проводятся оперативно-следственные мероприятия. Следствие полагает, что в преступную группу входили и другие лица, также необходимо установить происхождение наркотического раствора: где и как он производился и расфасовывался. Кроме того, важная задача следователя, сообщили в ведомстве, сейчас состоит в том, чтобы найти других потерпевших, которые могли быть обмануты обвиняемыми «целителями».

Адвокат Ольга Краснова также предполагает, что двое арестованных могут составлять лишь малую часть законспирированной мошеннической группировки, подыскивавшей пациентов в разных регионах России. Следствие установило личность третьего подозреваемого, некоего Андрея Темникова, который также играл роль научного сотрудника института.

В настоящий момент он объявлен в федеральный розыск.

Иван Сергеев