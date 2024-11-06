Детский сад уперся в чужие границы

Мэрии Уфы не удалось заставить ООО «Прогресс» подписать дополнительное соглашение к договору о развитии территории в районе психоневрологического отделения Республиканской детской клинической больницы. Администрация хотела прописать в документе обязанность застройщика передать в городскую собственность детский сад на 140 мест, однако не смогла убедить суды в правомерности требований. В частности, по мнению арбитражного суда Башкирии, застройщик не имеет возможности построить учреждение на участках, которые мэрия не изъяла у нынешних владельцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

ООО «Прогресс» (владеют Руслан Касимов, Ильдар Сабиров и Павел Татауров) отбилось от требований мэрии Уфы передать в муниципальную собственность детский сад на 140 мест на участке возле психоневрологического отделения Республиканской детской клинической больницы. Администрация хотела в судебном порядке обязать застройщика подписать соответствующее дополнительное соглашение к договору о развитии территории.

В материалах дела говорится, что в 2011 году администрация Уфы заключила с ныне ликвидированным ООО «Строй УК Финанс» договор о развитии территории, ограниченной Вишерской и Комсомольской улицами, городскими лесами и створом дома №28 на Комсомольской улице. Сумма договора составляла 50 млн руб. Документ предполагал, что компания разработает проекты планировки и межевания территории, построит объекты капитального строительства, передаст в муниципальную собственность благоустроенного жилья для предоставления гражданам по договорам социального найма и так далее.

Мэрия, в свою очередь, должна была изъять подлежащие сносу строения и участки и передать их застройщику.

В 2021 году права застройщика с согласия властей перешли к ООО «Прогресс».

В окончательной версии планировочной документации, принятой в 2023 году, говорится, что на территории будут построены два трехсекционных дома с общей площадью квартир 63,3 тыс. кв. м. Строительство детсада было запланировано в третью очередь застройки, после возведения первого жилого дома и двух секций второго дома. Для размещения дошкольного учреждения предполагалось образовать земельный участок площадью 4,5 тыс. кв. м.

Поводом для судебных разбирательств стал пункт договора об обязательствах застройщика построить или реконструировать социальную инфраструктуру. В конце 2023 года мэрия направила «Прогрессу» письмо о необходимости подписать дополнительное соглашение, приложив к нему проект документа о необходимости передать в городскую собственность детский сад. Ответным письмом компания выразила несогласие с требованиями.

В отзыве на иск ответчик указал на неисполнимость допсоглашения, так как, по его мнению, мэрия не предоставляет земельные участки для строительства дошкольного учреждения: на них расположены объекты недвижимости, принадлежащие третьим лицам.

Арбитражный суд Башкирии не усмотрел оснований для изменения договора. Так, если в первоначальной версии постановления администрации о развитии территории была предусмотрена обязанность застройщика построить за свой счет детский сад на 95 мест (ориентировочной стоимостью 40,1 млн руб.) и передать его в собственность города, то к моменту заключения договора этот пункт был исключен. Вместе с тем, оставшийся в договоре пункт обязывал построить объекты социальной инфраструктуры, а не передать их в муниципальную собственность.

Кроме того, отмечается в решении суда, мэрия не изъяла земельные участки под строительство детсада.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение без изменений. Мотивировочная часть постановления пока не опубликована.

Как рассказали «Ъ-Уфа» в пресс-службе администрации Уфы, вопрос об обжаловании решений в кассационном порядке еще не решен.

Это не первый случай, когда уфимские власти оказались неспособны обязать застройщиков построить объекты социальной инфраструктуры по договорам о развитии территории. Ранее мэрия проиграла спор с ООО «Уфастройзаказчик», в рамках которого пыталась заставить девелопера увеличить вместимость детского сада и лицея, запроектированных в Демском районе. Также администрация в трех инстанциях не смогла заставить структуру «Третьего треста» построить и передать в собственность города детский сад в историческом центре Уфы.

Юрист компании «Варшавский и партнеры» Владислав Варшавский считает, что суд правильно оценил обстоятельства дела. По мнению эксперта, мэрия должна была учесть, что по договорам о развитии территории обязательства являются встречными и взаимными. «Учитывая фабулу дела, не думаю, что у администрации есть существенные и значительные шансы на пересмотр судебных актов в кассационной инстанции»,— отметил господин Варшавский.

Идэль Гумеров