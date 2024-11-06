Фондовые индексы США открылись ростом на 2–3% после победы Трампа на выборах

Фондовые индексы США открылись ростом на 2–3% после победы кандидата от Республиканской партии на выборах американского президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andrew Kelly, Reuters Фото: Andrew Kelly, Reuters

По данным торгов на 17:54 мск, промышленный индекс Dow Jones поднимался на 2,81% — до 43 408, 38 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 1,67%, до 18 746,39 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,6%, до 5 875,5 пункта.

Все три индекса обновили исторические рекорды: Dow Jones достигал отметки 43 570,09 пункта, NASDAQ — 18 861,9 пункта, S&P 500 — 5 910,6 пункта.

На фоне победы республиканца курс биткойна обновил исторический максимум. Стоимость виртуальной валюты поднималась до $75,4 тыс.

Акции технологической и медиакомпании Дональда Трампа Trump Media на бирже NASDAQ на фоне выборов росли на 59,96%. Сегодня, 6 ноября, по состоянию на 12:01 мск их цена достигала $54,29 за акцию. К 18:08 мск цена акций снизилась до $37,37.

Выборы президента в США состоялись вчера, 5 ноября. По подсчетам американских СМИ, Дональд Трамп набрал более 270 голосов выборщиков, необходимых для победы (277), его соперница от Демократической партии — 224.

О влиянии победы Дональда Трампа на курс доллара — в материале «Ъ».