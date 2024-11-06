Дональд Трамп вернул веру в американскую валюту

Даже первые результаты по выборам президента США, которые зафиксировали более твердые позиции Дональда Трампа, привели к уверенному росту доллара. Индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих мировых валют) впервые за четыре месяца превысил отметку 105 пунктов. Выросли индексы европейских стран и фьючерсы на американские индексы. 2% прибавил даже индекс Московской биржи. Впрочем, как отмечают аналитики, победа Дональда Трампа может привести к обострению отношений с Китаем и Европой, что чревато снижением цен на сырьевых рынках и ослаблением рубля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бейсболки с именем Трампа на рабочем месте одного из трейдеров Нью-Йоркской фондовой биржи

Фото: Brendan McDermid / Reuters Бейсболки с именем Трампа на рабочем месте одного из трейдеров Нью-Йоркской фондовой биржи

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Американский доллар начал укрепляться еще до объявления о победе Дональда Трампа на выборах президента США. По данным Investing.com уже к 9:30 мск индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих мировых валют) превысил отметку 105 пунктов, обновив максимум за четыре месяца. Рост курса доллара составил более 1,8%. К этому времени евро потерял 2%, откатившись до $1,07.В следующие четыре часа американская валюта фактически сохраняла свои позиции.

При этом, как отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, Дональд Трамп обещал снижение налогов и увеличение импортных пошлин. Такие действия ведут к более высокой инфляции в США и, следовательно, к более высокой ставке ФРС, что позитивно для доллара и негативно для цен гособлигаций США, поясняет эксперт.

На фоне укрепления доллара скорректировались цены на золото.

Котировки благородного металла опустились к уровню $2700 за тройскую унцию, минимуму с 18 октября. Впрочем, они лишь незначительно отстают от исторического максимума ($2790 за унцию), достигнутого в конце октября. Как считает господин Васильев, цены на золото продолжат расти, в том числе на «усилении тенденции на деглобализацию и дальнейшем ухудшении отношений США и Китая» после победы Дональда Трампа.

Мировые фондовые рынки демонстрируют сдержанный оптимизм. К 15:30 ведущие европейские индексы показали рост на 0,4-1,0%.

Как отмечает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева, фьючерсы на индекс S&P 500 и Dow Jones прибавили «на ожиданиях налоговых послаблений и пробизнесовой политики, что поддержало циклические сектора, такие как промышленный и финансовый». По ее словам, сейчас в фокусе инвесторов — «краткосрочный рост корпоративных доходов».

При этом японский индекс Nikkei 225 по итогам дня показал рост на 2,6% (после масштабной распродажи в предыдущие дни). Вместе с тем китайский Shanghai Composite закрылся фактически на уровне предыдущего дня, а гонконгский Hang Seng потерял более 2,2%. Как отмечает Алена Николаева, такая реакция связана с опасениями по поводу появления новых торговых барьеров со стороны США.

Показательно, что российский рынок положительно отреагировал на победу Дональда Трампа. Как отмечают аналитики УК «Ингосстрах-Инвестиции», основная причина — ожидания инвесторов «относительно смягчения геополитической обстановки, что может привести к частичному снятию ограничений, ранее введенных в отношении российских компаний».

Индекс Московской биржи к 15:30 находился возле отметки 2670 пунктов, на 2% выше закрытия предыдущего дня.

Вместе с тем избранный президент США будет проводить более протекционистскую политику, в результате чего обострятся торговые отношения США не только с Китаем, но и с Европой. Как отмечает Михаил Васильев, «при прочих равных это означает более низкий глобальный экономический рост и более высокую глобальную инфляцию (на фоне более высоких издержек из-за импортных пошлин, тарифов и протекционизма)». В результате снизятся цены на сырье, в том числе российские нефть, газ, металлы, что может ослабить рубль, отмечает эксперт.

Виталий Гайдаев, Дмитрий Ладыгин