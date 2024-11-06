Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дональд Трамп вернул веру в американскую валюту

Курс доллара на мировом рынке обновил максимум за четыре месяца

Даже первые результаты по выборам президента США, которые зафиксировали более твердые позиции Дональда Трампа, привели к уверенному росту доллара. Индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих мировых валют) впервые за четыре месяца превысил отметку 105 пунктов. Выросли индексы европейских стран и фьючерсы на американские индексы. 2% прибавил даже индекс Московской биржи. Впрочем, как отмечают аналитики, победа Дональда Трампа может привести к обострению отношений с Китаем и Европой, что чревато снижением цен на сырьевых рынках и ослаблением рубля.

Бейсболки с именем Трампа на рабочем месте одного из трейдеров Нью-Йоркской фондовой биржи

Бейсболки с именем Трампа на рабочем месте одного из трейдеров Нью-Йоркской фондовой биржи

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Бейсболки с именем Трампа на рабочем месте одного из трейдеров Нью-Йоркской фондовой биржи

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Американский доллар начал укрепляться еще до объявления о победе Дональда Трампа на выборах президента США. По данным Investing.com уже к 9:30 мск индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих мировых валют) превысил отметку 105 пунктов, обновив максимум за четыре месяца. Рост курса доллара составил более 1,8%. К этому времени евро потерял 2%, откатившись до $1,07.В следующие четыре часа американская валюта фактически сохраняла свои позиции.

При этом, как отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, Дональд Трамп обещал снижение налогов и увеличение импортных пошлин. Такие действия ведут к более высокой инфляции в США и, следовательно, к более высокой ставке ФРС, что позитивно для доллара и негативно для цен гособлигаций США, поясняет эксперт.

На фоне укрепления доллара скорректировались цены на золото.

Котировки благородного металла опустились к уровню $2700 за тройскую унцию, минимуму с 18 октября. Впрочем, они лишь незначительно отстают от исторического максимума ($2790 за унцию), достигнутого в конце октября. Как считает господин Васильев, цены на золото продолжат расти, в том числе на «усилении тенденции на деглобализацию и дальнейшем ухудшении отношений США и Китая» после победы Дональда Трампа.

Мировые фондовые рынки демонстрируют сдержанный оптимизм. К 15:30 ведущие европейские индексы показали рост на 0,4-1,0%.

Как отмечает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева, фьючерсы на индекс S&P 500 и Dow Jones прибавили «на ожиданиях налоговых послаблений и пробизнесовой политики, что поддержало циклические сектора, такие как промышленный и финансовый». По ее словам, сейчас в фокусе инвесторов — «краткосрочный рост корпоративных доходов».

Итоги выборов в США-2024. Главное

Читать далее

При этом японский индекс Nikkei 225 по итогам дня показал рост на 2,6% (после масштабной распродажи в предыдущие дни). Вместе с тем китайский Shanghai Composite закрылся фактически на уровне предыдущего дня, а гонконгский Hang Seng потерял более 2,2%. Как отмечает Алена Николаева, такая реакция связана с опасениями по поводу появления новых торговых барьеров со стороны США.

Курс биткойна обновил исторический максимум

Показательно, что российский рынок положительно отреагировал на победу Дональда Трампа. Как отмечают аналитики УК «Ингосстрах-Инвестиции», основная причина — ожидания инвесторов «относительно смягчения геополитической обстановки, что может привести к частичному снятию ограничений, ранее введенных в отношении российских компаний».

Индекс Московской биржи к 15:30 находился возле отметки 2670 пунктов, на 2% выше закрытия предыдущего дня.

Вместе с тем избранный президент США будет проводить более протекционистскую политику, в результате чего обострятся торговые отношения США не только с Китаем, но и с Европой. Как отмечает Михаил Васильев, «при прочих равных это означает более низкий глобальный экономический рост и более высокую глобальную инфляцию (на фоне более высоких издержек из-за импортных пошлин, тарифов и протекционизма)». В результате снизятся цены на сырье, в том числе российские нефть, газ, металлы, что может ослабить рубль, отмечает эксперт.

Виталий Гайдаев, Дмитрий Ладыгин

Фотогалерея

День и ночь выборов в США

Предыдущая фотография
Уэст-Палм-Бич, Флорида. Выступление Дональда Трампа

Уэст-Палм-Бич, Флорида. Выступление Дональда Трампа

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Вашингтон. Кампус Говардского университета после митинга в поддержку Камалы Харрис

Вашингтон. Кампус Говардского университета после митинга в поддержку Камалы Харрис

Фото: Susan Walsh / AP

Нью-Йорк. Сторонница Дональда Трампа

Нью-Йорк. Сторонница Дональда Трампа

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Вашингтон. Сторонницы Камалы Харрис

Вашингтон. Сторонницы Камалы Харрис

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Питтсбург, Пенсильвания. Митинг в поддержку Дональда Трампа

Питтсбург, Пенсильвания. Митинг в поддержку Дональда Трампа

Фото: Gene J. Puskar / AP

Чендлер, Аризона. Сторонники Дональда Трампа

Чендлер, Аризона. Сторонники Дональда Трампа

Фото: Reuters / Go Nakamura

Мэдисон, Висконсин. Митинг в поддержку Дональда Трампа

Мэдисон, Висконсин. Митинг в поддержку Дональда Трампа

Фото: Morry Gash / AP

Скрэнтон, Пенсильвания. Люди в очереди на избирательный участок

Скрэнтон, Пенсильвания. Люди в очереди на избирательный участок

Фото: Matt Rourke / AP

Портленд, Мэн. Очередь на избирательный участок

Портленд, Мэн. Очередь на избирательный участок

Фото: Faith Ninivaggi / Reuters

Роли, Северная Каролина. Избиратели в ожидании результатов выборов

Роли, Северная Каролина. Избиратели в ожидании результатов выборов

Фото: Jonathan Drake / Reuters

Милуоки, Висконсин. Сотрудники избирательной комиссии считают голоса

Милуоки, Висконсин. Сотрудники избирательной комиссии считают голоса

Фото: Reuters / Eduardo Munoz

Вашингтон. Сторонники Камалы Харрис на ночном митинге их кандидата

Вашингтон. Сторонники Камалы Харрис на ночном митинге их кандидата

Фото: Daniel Cole / Reuters

Уэст-Палм-Бич, Флорида. Сторонники Дональда Трампа

Уэст-Палм-Бич, Флорида. Сторонники Дональда Трампа

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Цинциннати, Огайо. Избиратель раскрашивает штат Иллинойс в синий цвет Демократической партии

Цинциннати, Огайо. Избиратель раскрашивает штат Иллинойс в синий цвет Демократической партии

Фото: Kareem Elgazzar / AP

Атланта, Джорджия. Сторонники Дональда Трампа на вечеринке

Атланта, Джорджия. Сторонники Дональда Трампа на вечеринке

Фото: Reuters / Eloisa Lopez

Уэст-Палм-Бич, Флорида. Митинг в поддержку Дональда Трампа

Уэст-Палм-Бич, Флорида. Митинг в поддержку Дональда Трампа

Фото: Reuters / Carlos Barria

Нью-Йорк. Табло с результатами опросов на Таймс-сквер в день голосования

Нью-Йорк. Табло с результатами опросов на Таймс-сквер в день голосования

Фото: Yuki Iwamura / AP

Тампа, Флорида. Сторонники Камалы Харрис у избирательного участка

Тампа, Флорида. Сторонники Камалы Харрис у избирательного участка

Фото: Reuters / Octavio Jones

Сими-Вэлли, Калифорния. Избиратели заполняют бюллетени на участке в президентской библиотеке Рональда Рейгана

Сими-Вэлли, Калифорния. Избиратели заполняют бюллетени на участке в президентской библиотеке Рональда Рейгана

Фото: Chris Pizzello / AP

Нью-Йорк. Разминка после голосования

Нью-Йорк. Разминка после голосования

Фото: Reuters / Kent J. Edwards

Палм-Бич, Флорида. Полицейской патрулирует участок, на котором ожидается визит Дональда Трампа

Палм-Бич, Флорида. Полицейской патрулирует участок, на котором ожидается визит Дональда Трампа

Фото: Reuters / Ricardo Arduengo

Атланта, Джорджия. Очередь в местный ресторан, ставший избирательным участком

Атланта, Джорджия. Очередь в местный ресторан, ставший избирательным участком

Фото: Reuters / Cheney Orr

Палм-Бич, Флорида. Кандидат в президенты Дональд Трамп с женой Меланией в своем предвыборном штабе

Палм-Бич, Флорида. Кандидат в президенты Дональд Трамп с женой Меланией в своем предвыборном штабе

Фото: Evan Vucci / AP

Вашингтон, Колумбия. Кандидат в президенты Камала Харрис и ее муж Даг Эмхофф (второй справа) со своим предвыборным штабом на борту самолета, по возвращении с митинга в Филадельфии

Вашингтон, Колумбия. Кандидат в президенты Камала Харрис и ее муж Даг Эмхофф (второй справа) со своим предвыборным штабом на борту самолета, по возвращении с митинга в Филадельфии

Фото: Reuters

Лас-Вегас, Невада. Очередь на избирательный участок

Лас-Вегас, Невада. Очередь на избирательный участок

Фото: John Locher / AP

Нью-Йорк. Мужчина в кепке с наклейками «Проголосовал досрочно» и «Я проголосовал»

Нью-Йорк. Мужчина в кепке с наклейками «Проголосовал досрочно» и «Я проголосовал»

Фото: Reuters / Andrew Kelly

Спрингфилд, Пенсильвания. Очередь у избирательного участка

Спрингфилд, Пенсильвания. Очередь у избирательного участка

Фото: Reuters / Shannon Stapleton

Нью-Йорк. Голосование в ортодоксальной еврейской общине

Нью-Йорк. Голосование в ортодоксальной еврейской общине

Фото: Reuters / Maye-E WongвЂЁ

Финикс, Аризона. Избиратели-«жаворонки» в очереди на участок

Финикс, Аризона. Избиратели-«жаворонки» в очереди на участок

Фото: Matt York / AP

Рочестер, Нью-Йорк. Избирательница в футболке с фотографией молодой Камалы Харрис оставляет наклейку «Я проголосовала» на могиле суфражистки Сьюзен Энтони

Рочестер, Нью-Йорк. Избирательница в футболке с фотографией молодой Камалы Харрис оставляет наклейку «Я проголосовала» на могиле суфражистки Сьюзен Энтони

Фото: Lauren Petracca / AP

Лас-Вегас, Невада. Обувь под стать выборам

Лас-Вегас, Невада. Обувь под стать выборам

Фото: Reuters / David Swanson

Милуоки, Висконсин. Избирательный участок в школе имени Мартина Лютера Кинга

Милуоки, Висконсин. Избирательный участок в школе имени Мартина Лютера Кинга

Фото: Reuters / Eduardo Munoz

Палм-Бич, Флорида. Сторонники кандидата от Республиканской партии

Палм-Бич, Флорида. Сторонники кандидата от Республиканской партии

Фото: Reuters / Ricardo Arduengo

Палм-Бич, Флорида. Бывший мэр Нью-Йорка и экс-советник президента США по кибербезопасности Рудольф Джулиани приехал поддержать Дональда Трампа

Палм-Бич, Флорида. Бывший мэр Нью-Йорка и экс-советник президента США по кибербезопасности Рудольф Джулиани приехал поддержать Дональда Трампа

Фото: Reuters / Ricardo Arduengo

Питтсбург, Пенсильвания. Наблюдатель на избирательном участке

Питтсбург, Пенсильвания. Наблюдатель на избирательном участке

Фото: Reuters / Quinn Glabicki

Палм-Бич, Флорида. Досмотр на пункте сбора голосов в преддверии визита Дональда Трампа

Палм-Бич, Флорида. Досмотр на пункте сбора голосов в преддверии визита Дональда Трампа

Фото: Reuters / Marco Bello

Нью-Йорк. Мужчина с дочкой в Театре нового города на Манхэттене

Нью-Йорк. Мужчина с дочкой в Театре нового города на Манхэттене

Фото: Reuters / Andrew Kelly

Нью-Йорк. Участок в Церкви небесного покоя на Манхэттене

Нью-Йорк. Участок в Церкви небесного покоя на Манхэттене

Фото: Reuters / Andrew Kelly

Следующая фотография
1 / 38

Уэст-Палм-Бич, Флорида. Выступление Дональда Трампа

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Вашингтон. Кампус Говардского университета после митинга в поддержку Камалы Харрис

Фото: Susan Walsh / AP

Нью-Йорк. Сторонница Дональда Трампа

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Вашингтон. Сторонницы Камалы Харрис

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Питтсбург, Пенсильвания. Митинг в поддержку Дональда Трампа

Фото: Gene J. Puskar / AP

Чендлер, Аризона. Сторонники Дональда Трампа

Фото: Reuters / Go Nakamura

Мэдисон, Висконсин. Митинг в поддержку Дональда Трампа

Фото: Morry Gash / AP

Скрэнтон, Пенсильвания. Люди в очереди на избирательный участок

Фото: Matt Rourke / AP

Портленд, Мэн. Очередь на избирательный участок

Фото: Faith Ninivaggi / Reuters

Роли, Северная Каролина. Избиратели в ожидании результатов выборов

Фото: Jonathan Drake / Reuters

Милуоки, Висконсин. Сотрудники избирательной комиссии считают голоса

Фото: Reuters / Eduardo Munoz

Вашингтон. Сторонники Камалы Харрис на ночном митинге их кандидата

Фото: Daniel Cole / Reuters

Уэст-Палм-Бич, Флорида. Сторонники Дональда Трампа

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Цинциннати, Огайо. Избиратель раскрашивает штат Иллинойс в синий цвет Демократической партии

Фото: Kareem Elgazzar / AP

Атланта, Джорджия. Сторонники Дональда Трампа на вечеринке

Фото: Reuters / Eloisa Lopez

Уэст-Палм-Бич, Флорида. Митинг в поддержку Дональда Трампа

Фото: Reuters / Carlos Barria

Нью-Йорк. Табло с результатами опросов на Таймс-сквер в день голосования

Фото: Yuki Iwamura / AP

Тампа, Флорида. Сторонники Камалы Харрис у избирательного участка

Фото: Reuters / Octavio Jones

Сими-Вэлли, Калифорния. Избиратели заполняют бюллетени на участке в президентской библиотеке Рональда Рейгана

Фото: Chris Pizzello / AP

Нью-Йорк. Разминка после голосования

Фото: Reuters / Kent J. Edwards

Палм-Бич, Флорида. Полицейской патрулирует участок, на котором ожидается визит Дональда Трампа

Фото: Reuters / Ricardo Arduengo

Атланта, Джорджия. Очередь в местный ресторан, ставший избирательным участком

Фото: Reuters / Cheney Orr

Палм-Бич, Флорида. Кандидат в президенты Дональд Трамп с женой Меланией в своем предвыборном штабе

Фото: Evan Vucci / AP

Вашингтон, Колумбия. Кандидат в президенты Камала Харрис и ее муж Даг Эмхофф (второй справа) со своим предвыборным штабом на борту самолета, по возвращении с митинга в Филадельфии

Фото: Reuters

Лас-Вегас, Невада. Очередь на избирательный участок

Фото: John Locher / AP

Нью-Йорк. Мужчина в кепке с наклейками «Проголосовал досрочно» и «Я проголосовал»

Фото: Reuters / Andrew Kelly

Спрингфилд, Пенсильвания. Очередь у избирательного участка

Фото: Reuters / Shannon Stapleton

Нью-Йорк. Голосование в ортодоксальной еврейской общине

Фото: Reuters / Maye-E WongвЂЁ

Финикс, Аризона. Избиратели-«жаворонки» в очереди на участок

Фото: Matt York / AP

Рочестер, Нью-Йорк. Избирательница в футболке с фотографией молодой Камалы Харрис оставляет наклейку «Я проголосовала» на могиле суфражистки Сьюзен Энтони

Фото: Lauren Petracca / AP

Лас-Вегас, Невада. Обувь под стать выборам

Фото: Reuters / David Swanson

Милуоки, Висконсин. Избирательный участок в школе имени Мартина Лютера Кинга

Фото: Reuters / Eduardo Munoz

Палм-Бич, Флорида. Сторонники кандидата от Республиканской партии

Фото: Reuters / Ricardo Arduengo

Палм-Бич, Флорида. Бывший мэр Нью-Йорка и экс-советник президента США по кибербезопасности Рудольф Джулиани приехал поддержать Дональда Трампа

Фото: Reuters / Ricardo Arduengo

Питтсбург, Пенсильвания. Наблюдатель на избирательном участке

Фото: Reuters / Quinn Glabicki

Палм-Бич, Флорида. Досмотр на пункте сбора голосов в преддверии визита Дональда Трампа

Фото: Reuters / Marco Bello

Нью-Йорк. Мужчина с дочкой в Театре нового города на Манхэттене

Фото: Reuters / Andrew Kelly

Нью-Йорк. Участок в Церкви небесного покоя на Манхэттене

Фото: Reuters / Andrew Kelly

Смотреть

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...