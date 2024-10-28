Уголь тонет в убытках

Падение мировых цен на уголь и фискальные изъятия привели к убыткам угольной отрасли в 34 млрд руб. в этом году, подсчитали в АЦ ТЭК. Минэнерго на этом фоне обсуждает список антикризисных мер, среди которых заключение новых соглашений о вывозе угля и скидки на тарифы ОАО РЖД. Эксперты отмечают, что участники рынка вынуждены в таких условиях увеличивать инвестиции из-за усложнения цепочек поставок оборудования в связи с санкциями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Угольная отрасль на фоне падения цен стоит на грани банкротства, говорится в октябрьской презентации АЦ ТЭК (есть у “Ъ”). По данным аналитиков, в 2024 году отрасль стала единственной убыточной в РФ. Убыток до налогообложения оценивается в 34 млрд руб. против 783 млрд руб. и 357 млрд руб. прибыли в 2022 и 2023 годах.

По данным АЦ ТЭК, фискальные и тарифные меры, введенные в период высоких цен на уголь, привели к изъятию 500 млрд руб. За 2022–2024 годы наибольший негативный эффект в 300 млрд руб. на отрасль оказала отмена понижающих коэффициентов в тарифе ОАО РЖД. Эффект от экспортной пошлины АЦ ТЭК оценивает в 75 млрд руб., от импортной пошлины в Китае — 50 млрд руб. Привязка НДПИ к мировым бенчмаркам коксующегося угля стоила 30 млрд руб., а дополнительная надбавка к ставке НДПИ в 380 руб. на тонну каменного угля — 30 млрд руб.

В презентации приводятся предложенные Минэнерго антикризисные меры в отрасли.

Так, предлагается продлить на 2025 год соглашения по вывозу угля на экспорт из Кузбасса, Хакасии, Бурятии, Тувы, Якутии и Иркутской области (см. “Ъ” от 17 октября). Также Минэнерго выступает за заключение аналогичного соглашения для вывоза угля из Новосибирской области в порты северо-запада и юга в объеме 20 млн тонн. В «Сибантраците» не предоставили комментариев.

Источник “Ъ” в одной из угольных компаний заявил, что не поддерживает предложение Минэнерго. По его словам, недогруз в 2024 году связан в том числе с высокими логистическими расходами в портах северо-запада и «заградительных ставок» перевалки терминала ОТЭКО в Тамани. Как отмечает собеседник “Ъ”, при нынешних ценах на уголь и стоимости логистики с учетом индексаций тарифов ОАО РЖД подобное соглашение «просто убьет» всю угольную промышленность Новосибирской области. Источник “Ъ” отмечает, что налоговые отчисления от добычи и перевозки антрацита из Новосибирской области через восточные порты в четыре раза выше, чем от энергетических марок углей, добываемых в регионах, имеющих соглашения по вывозу на восток.

Кроме того, Минэнерго предлагает возобновить действие понижающих коэффициентов в тарифе ОАО РЖД для экспорта угля и предоставить скидку в 12,8% в направлении портов северо-запада и юга.

По мнению министерства, следует и обеспечить индексацию железнодорожного тарифа на 2025 год для угля на уровне «инфляция минус 0,1%». Также, считают в Минэнерго, необходимо отменить курсовые экспортные пошлины после начала действия повышающих коэффициентов к НДПИ в 2025 году и добиться переговоров с КНР об отмене импортной пошлины для российского угля. В Минэнерго сообщили “Ъ”, что совместно с причастными федеральными органами исполнительной власти ведут «активную работу по выработке взаимоприемлемых решений по поддержке угольной отрасли». В ОАО РЖД отказались от комментариев.

Очевидно, что угольная отрасль начинает пикировать, отмечает руководитель направления консалтинга NEFT Research Александр Котов. По прогнозам NEFT Research, добыча угля по итогам 2024 года сократится до около 425 млн тонн против 439 млн тонн в 2023 году, а экспорт опустится ниже 200 млн тонн с примерно 213 млн тонн годом ранее. Снижение экспортных цен на российский уголь на фоне усиления санкционного давления и затоваривания складов потребителей в Китае и Индии привело к сокращению экспортной выручки российских экспортеров угля более чем на 400 млрд руб. за последние два года, отмечает аналитик.

Как это ни парадоксально, добавляет эксперт, санкции подталкивают угольные компании к увеличению инвестиций в поддержание производства. К росту расходов приводит усложнение цепочек поставок оборудования для добычи угля. По словам Александра Котова, по скорости данный процесс превосходит стагнацию объемов добычи, в результате чего растет и валовый объем инвестиций отрасли. Рост расходов, добавляет он, обеспечивается резервами, созданными в 2021–2022 годах, и заемными средствами, что создает риски банкротства небольших добывающих компаний.

Евгений Зайнуллин, Наталья Скорлыгина