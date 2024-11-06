Регионы вычищают списки

Городской совет Смоленска в преддверии очередных выборов может перейти со смешанной системы формирования парламента на мажоритарную. Это усилит позиции «Единой России», чьи кандидаты традиционно побеждают в одномандатных округах, и снизит представительство других партий, которые получают мандаты по партспискам. Аналогичная реформа сейчас обсуждается в Воронеже. По подсчетам “Ъ”, на чистую «мажоритарку» перешла уже каждая третья региональная столица.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Городской совет Смоленска может отказаться от смешанной системы формирования

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости Городской совет Смоленска может отказаться от смешанной системы формирования

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

О том, что выборы в горсовет Смоленска 14 сентября 2025 года могут пройти только по одномандатным округам, “Ъ” сообщили источники в муниципальной власти, знакомые с ситуацией. Мэр Смоленска и глава местной ячейки «Единой России» (ЕР) Александр Новиков подтвердил “Ъ” факт обсуждения реформы, но оговорился, что окончательное решение еще не принято. «Нужно взвешенно подойти к вопросу, поскольку каждая из систем при наличии очевидных достоинств не лишена определенных недостатков»,— пояснил господин Новиков.

Горсовет Смоленска состоит из 30 депутатов. Сейчас 20 из них избираются по одномандатным округам, а еще 10 — по партийным спискам.

На последних выборах, которые прошли в 2020 году, кандидаты от ЕР победили в 19 округах. Единственным одномандатником от оппозиции стала депутат от КПРФ Ирина Тимошенкова. Еще три мандата коммунистам достались по спискам. ЛДПР, «Справедливая Россия» и Партия пенсионеров тоже получили по одному депутату лишь благодаря пропорциональному голосованию.

Напомним, в 2011 году на фоне укрепления партийной вертикали федеральный закон обязал муниципальные парламенты формировать не менее половины своих составов по спискам. Однако всего через два года его отменили, что спровоцировало постепенный возврат к сугубо одномандатной модели. Только за последние пять лет от партсписков отказались во Владимире, Нижнем Новгороде, Ульяновске, Костроме, Липецке, Магадане, Новосибирске, Астрахани, Калининграде, Саратове, Горно-Алтайске, Омске, Ярославле, Владивостоке и Твери.

По подсчетам “Ъ”, сейчас чистая «мажоритарка» применяется в 27 региональных столицах из 84 (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь как города федерального значения являются самостоятельными субъектами РФ, а Московская и Ленинградская области не имеют административных центров). Девять столиц на Северном Кавказе и в Донбассе сохраняют пропорциональную систему, в двух — Махачкале и Самаре — парламенты формируются из представителей районных советов, а в оставшихся 46 действует смешанная модель.

Очевидным бенефициаром реформы, как показала практика, выступает ЕР.

Например, после перехода на чистую «мажоритарку» на последних выборах во Владимире и Твери ее кандидаты получили по 25 мандатов из 25, в Нарьян-Маре — 15 из 15, в Горно-Алтайске — 20 из 21, в Липецке — 34 из 36.

В сентябре 2024-го муниципальные выборы пройдут в 22 региональных столицах, восемь из которых уже отказались от партсписков. По данным “Ъ”, помимо Смоленска аналогичную реформу могут осуществить в Воронеже. В конце июня с соответствующей инициативой выступил спикер гордумы Владимир Ходырев (ЕР). Он предложил обсудить ее осенью, но, по данным собеседника “Ъ” в региональной власти, этот процесс отложен до момента изменения границ избирательных округов, связанного с расширением городской черты. Ожидается, что новая схема будет принята до конца февраля 2025 года, после чего власти вернутся к вопросу отмены партсписков.

Впрочем, готовы к подобной реформе далеко не везде. Например, председатель гордумы Ижевска Фарит Губаев заявил “Ъ”, что такое развитие событий не обсуждается. «Переход от смешанной избирательной системы к мажоритарной — неоднозначный шаг, который требует тщательного анализа и взвешенного подхода»,— заявил “Ъ” спикер Госсовета (парламента) Чувашии Леонид Черкесов, комментируя вероятность отмены партсписков в Чебоксарах. Также планов перейти на чистую «мажоритарку» нет в Казани и Краснодаре, говорят источники “Ъ”.

Андрей Прах; Александр Асадчий, Смоленск; Сергей Толмачев, Воронеж; корсеть “Ъ”