Экс-губернатор вспомнил об убытках

Арбитражный суд Челябинской области отказал бывшему главе региона Михаилу Юревичу во взыскании почти 278 млн руб. с конкурсного управляющего компании «Гринфлайт» Андрея Кузьмина. По мнению экс-губернатора, привлеченного к субсидиарной ответственности по долгам банкрота, управляющий причинил застройщику убытки, когда не стал оспаривать продажу двух дочерних организаций по цене ниже рыночной в период процедуры наблюдения. «Дочек» за 37 млн руб. в 2019 году продал гендиректор Олег Лакницкий своему тресту «Магнитострой». Конкурсный управляющий настаивал на законности сделок и указывал на отсутствие желающих купить эти активы на торгах. Суд счел факт причинения убытков недоказанным.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Юревич оспаривает привлечение к субсидиарной ответственности по долгам застройщика

Фото: Алексей Борисов, Коммерсантъ Михаил Юревич оспаривает привлечение к субсидиарной ответственности по долгам застройщика

Фото: Алексей Борисов, Коммерсантъ

В рамках дела о банкротстве ООО «Гринфлайт» Арбитражный суд Челябинской области отказал бывшему губернатору Михаилу Юревичу во взыскании убытков на сумму почти 278 млн руб. с конкурсного управляющего компании Андрея Кузьмина. С заявителя в доход федерального бюджета взыскали государственную пошлину 200 тыс. руб. Определение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Согласно материалам дела, Михаил Юревич направил заявление в суд в феврале этого года как лицо, привлекаемое к субсидиарной ответственности.

Он указал на то, что «Гринфлайт» получил убытки из-за бездействия конкурсного управляющего, который не оспорил сомнительные сделки по отчуждению дочерних компаний должника, совершенные в период процедуры наблюдения.

В мае 2019 года действующий на тот момент генеральный директор «Гринфлайта» Олег Лакницкий продал 100% уставного капитала ООО «ЖБИ Восток» и ООО «Смарт» магнитогорскому ООО «Трест “Магнитострой”» по цене 13,3 млн и 23,7 млн руб. соответственно.

«Как указывает заявитель, бывший руководитель, вопреки интересам общества, несмотря на нахождение должника в процедуре банкротства — наблюдении, наличие незавершенных строительством объектов и имея при этом объективную возможность выхода из кризисной ситуации, реализует действующие предприятия с современным высокопроизводительным оборудованием с высоким уровнем автоматизации, собственными производственными мощностями, производящими широкий ассортимент железобетонных изделий для нужд строительства — аффилированной к нему компании — тресту “Магнитострой”, по цене, которая явно не соответствует рыночной»,— говорится в материалах дела.

«Гринфлайт» приобрел «ЖБИ Восток» и «Смарт» в 2012 году у АО «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки» за 315 млн руб. В обосновании своей позиции о значительном занижении цены в 2019 году Михаил Юревич привел сведения бухгалтерского баланса «дочек». Так, активы «ЖБИ-Восток» тогда составляли 190,37 млн руб., а «Смарта» — 40,36 млн руб. У последнего также имелся большой объем недвижимости общей стоимостью 195,27 млн руб.

Конкурсный управляющий с требованиями Михаила Юревича не согласился. Проанализировав сделки, он решил, что достаточных оснований для их оспаривания нет. С этой позиций согласился суд.

Так, в материалах дела имеется информация о результатах оценки активов в 2018 году. Рыночная стоимость 100% уставного капитала «ЖБИ-Восток» оценивалась в 13,3 млн руб. Эксперт отметил, что прибыль предприятия сокращалась на протяжении нескольких лет, а в 2017 году зафиксирован чистый убыток более 3 млн руб. Рыночная цена «Смарта», по данным экспертов, составляла 23,7 млн руб.

В октябре 2018 года были объявлены торги по продаже активов в рамках процедуры банкротства «Гринфлайта» с начальной ценой 37 млн руб. Конкурс признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок. По мнению суда, этот факт «косвенно может свидетельствовать об отсутствии занижения цены».

«Вопреки мнению заявителя, установление более высокой начальной цены само по себе не могло гарантировать получения максимальной выручки от реализации имущества: реальная продажная цена имущества может быть определена только в результате торгов в зависимости от наличия спроса потенциальных покупателей. В данном деле первоначальные торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. В свою очередь трестом “Магнитострой” приобретено имущество по цене, определенной экспертом»,— говорится в определении. Суд подчеркнул, что доказательств, очевидно свидетельствующих о «нерыночности» сделок, заявитель не представил.

«Истец не согласен с принятым судом определением и обжалует его в апелляционной инстанции»,— сообщил “Ъ-Южный Урал” представитель Михаила Юревича адвокат Игорь Трунов.

В мае этого года арбитражный суд региона привлек Михаила Юревича к субсидиарной ответственности по долгам ООО «Гринфлайт». Размер ответственности будет установлен после завершения расчетов с кредиторами. Суд пришел к выводу, что экс-губернатор контролировал деятельность застройщика и ответствен за доведение компании до банкротства. С августа 2013 года, по данным суда, были последовательно совершены убыточные и высокорискованные сделки, повлекшие кризис ликвидности и невозможность обслуживания текущих обязательств, связанных со строительством многоквартирных домов. Конкурсный управляющий «Гринфлайта» Андрей Кузьмин также добивался привлечения к субсидиарной ответственности бывших руководителей компании Сергея Мануйлова и Виталия Санникова, экс-совладельцев Александра Москалюка, ООО «Медиа-Стиль» и «Центр современных технологий». Но суд привлек только экс-губернатора. Михаил Юревич и конкурсный управляющий обжалуют это решение в апелляционной инстанции. Очередное заседание назначено на 11 декабря.

ООО «Гринфлайт» был застройщиком челябинского жилого комплекса «Академ Riverside», где в 2015 году остановилось возведение 29 многоквартирных домов. В строительство вложили средства около 5 тыс. дольщиков. В мае 2016 года арбитражный суд ввел в отношении застройщика процедуру наблюдения, которая длилась до июня 2020 года, когда было открыто конкурсное производство. В период наблюдения были достроены большинство проблемных объектов и удовлетворены требования дольщиков. Для этого региональные власти привлекли владельца треста «Магнитострой» Олега Лакницкого.

Михаил Юревич был губернатором Челябинской области в 2010–2014 годах. В 2017 году он стал фигурантом нескольких уголовных дел о получении взяток, в том числе на сумму 3,3 млрд руб. за покровительство подрядчикам на рынке дорожного строительства в Челябинской области. С 2017 года он находится международном розыске. В начале октября этого года Свердловский областной суд признал законным заочный арест экс-губернатора.

В мае этого года Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в пользу государства АО «Макфа» и связанных с ней компаний общей стоимостью 46 млрд руб. Среди ответчиков Михаил Юревич и члены его семьи.

Юлия Гарипова