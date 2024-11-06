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Форелевое хозяйство из Адлера судится с недобросовестным арендатором

АО «Племенной Форелеводческий завод "Адлер"» обратилось в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд с требованием взыскать с ООО «ИДС» денежную компенсацию в размере 168,7 тыс. руб. за хранение на территории завода бытовых вагонов. Также истец просит отдать в его собственность вагоны в счет погашения задолженности. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», компания ООО «ИДС» зарегистрирована в Сочи в декабре 2002 года. Основным видом деятельности является строительство автомобильных дорог и автомагистралей, всего зарегистрировано шесть видов деятельности по ОКВЭД. Генеральный директор — Тамара Говердовская. Размер уставного капитала 10 тыс. руб.

Как следует из материалов дела, между АО «Племзавод "Адлер"» и ООО «ИДС» в ноябре 2015 года и в декабре 2016 года были заключены договоры хранения, предметом которого являются бытовые вагоны в количестве 32 штук. Срок действия обоих договоров истек. Вознаграждение за хранение составляет 8 тыс. руб. в месяц. Однако ответчик не внес ни одного платежа, общая сумма долга составила 168,7 тыс. руб. Также ответчик вопреки исполнительному производству, открытому в Хостинском районном отделе судебных приставов Сочи УФССП России по Краснодарскому краю, не вывозит с территории племзавода вагоны.

Арбитражный суд Краснодарского края иск удовлетворил лишь в части взыскания денег, в просьбе взыскать в пользу истца вагоны в счет уплаты долга отказано.

Заседание в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде состоится 19 ноября.

Оксана Горячева

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