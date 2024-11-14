Бизнес высоких технологий

На рынке облачных технологий, ставших опорой для цифровизации бизнеса, все активнее развиваются российские сервисы и решения. «МегаФон» осенью предложил своим клиентам несколько новых облачных продуктов, способных заместить зарубежные аналоги и сократить расходы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Облачные технологии становятся неотъемлемой частью бизнес-процессов, а их аудитория расширяется. По прогнозу iKS-Consulting, российский рынок облачной инфраструктуры в следующие четыре года увеличится в 3,8 раза, до 464 млрд руб. При этом за последние два года облачные сервисы внедрили 76% отечественных компаний и, согласно совместному исследованию «МегаФона» и аналитического агентства ORO, 90% из них убеждены, что облачные решения дают бизнесу более гибкий и управляемый подход, в частности, к хранению данных и запуску приложений. В результате облачные технологии сейчас осваивают не только крупные заказчики, но и малый бизнес, для которого они обеспечивают дополнительный потенциал развития, поясняет руководитель направления по развитию облачных продуктов «МегаФона» Александр Осипов. Сейчас, по его словам, на подобные решения компании в среднем направляют около 15% от своих IT-бюджетов.

Способствуя, по мнению авторов исследования, развитию интернета вещей, больших данных и искусственного интеллекта, облачные сервисы становятся базой для цифровизации бизнеса. Неудивительно, что все большую роль на этом фоне начинает играть внедрение в сфере облачных технологий российских решений. Так, около 70% пользователей облачных сервисов, согласно данным «МегаФона» и ORO, подключают их у российских провайдеров, и 97% пользователей остаются довольны опытом. Российские операторы услуг, со своей стороны, все активнее предлагают рынку нишевые продукты. Специально для госзаказчиков, рассматривающих технологический суверенитет как ключевую задачу, на базе «МегаФон Облака» запускается новая платформа Gсloud. Ее работа осуществляется по модели Infrastructure-as-a-Service («инфраструктура как услуга», IaaS). В облачной среде заказчики смогут разместить виртуальные серверы, хранилища и сети. Заданные мощности позволяют разрабатывать, тестировать и развертывать различные типы приложений. Речь может идти как о простых облачных программах, так и государственных информационных системах (ГИС), включая критическую информационную инфраструктуру (КИИ).

Основная задача Gсloud — ускорить замещение иностранного программного обеспечения в информационных системах. Платформа построена на основе решения Basis Dynamix Enterprise компании «Базис», чьи продукты используются в государственных информационных системах и сервисах, интегрированы в Гособлако (ГЕОП), Гостех и Госуслуги, а также применяются в федеральных и региональных органах исполнительной власти.

Еще один новый продукт в «МегаФон Облаке» — система управления базами данных (СУБД) Nexign Nord, разработанная на основе PostgreSQL. Она помогает создавать, эксплуатировать и масштабировать базы данных из облака. Решение предоставляется по сервисной модели, его основное преимущество — отсутствие необходимости самостоятельно заниматься конфигурацией баз данных, резервным копированием, обновлением, оптимизацией, устранением инцидентов и масштабированием. Все эти функции, вместе с защитой от киберугроз и поддержанием работоспособности в рамках оказываемой услуги, берут на себя специалисты «МегаФона».

СУБД необходима бизнесу, ориентированному на работу с объемными базами данных,— это IT, медицина, логистика, транспорт и прочие. Долгое время заинтересованные в подобных сервисах компании пользовались преимущественно зарубежными решениями от Oracle Database и Microsoft SQL Server. Nexign Nord — полностью российская разработка, переход на которую может не только снизить санкционные риски и лицензионные расходы в десять раз, но и повысить безопасность IT-инфраструктуры, говорят в компании. Ранее Nexign уже обеспечила миграцию самого «МегаФона» с СУБД Oracle на Nexign Nord. Сотрудничество позволило оператору сделать большой шаг в вопросе обеспечения независимости собственной IT-инфраструктуры.

Создание новых облачных решений — прямой ответ на растущие запросы бизнеса, и технологии здесь вряд ли будут стоять на месте. Так, согласно подсчетам «МегаФона» и ORO, расширения функциональных возможностей от российских поставщиков в этой сфере сейчас ждут 40% российских компаний, а оптимизации производительности — 38%.

Ольга Мухина