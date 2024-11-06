Цена золота опустилась ниже $2,7 тыс. за тройскую унцию впервые с 17 октября

Стоимость декабрьских фьючерсов на золото на нью-йоркской бирже Comex упала до $2672,1 за унцию (-2,82%), по данным на 16:50 мск. Стоимость драгметалла упала ниже $2,7 тыс. впервые с 17 октября 2024 года.

Из данных торгов следует, что в 16:00 мск цена на золото составила $2698,3 за унцию (-2,16%). В 16:15 мск стоимость фьючерсов ускорила падение, опустившись до $2688,8 (-2,41%). К 16:38 мск цена достигла минимума и составила $2668,3 (-2,93%).

Стоимость серебра в ходе торгов впервые с 18 октября упала ниже $32 — до $31,1 за унцию (-4,12%) . Цена на палладий составила $1038 за унцию (-3,76%). Платина упала в цене до $975,2 (-2,84%).

30 октября стоимость золота достигла исторического максимума и составляла $2800,4 за унцию. По данным «Ъ» на основании отчета Bank of America, объем чистых инвестиций в золотые фонды достиг максимума с июля 2020 года.

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