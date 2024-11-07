Госсектор заселяет бизнес-центры

Госструктуры стали ключевым игроком на офисном рынке Москвы, их доля в общем объеме приобретенных и арендованных площадей за год может вырасти более чем в два раза, до 40%. С ростом своей роли в экономике госкомпании стремятся занять дополнительные и нередко более современные офисы. Однако активность сделок будет сдерживать ограниченное предложение, даже несмотря на то что только в этом году в Москве запланирована сдача 544 тыс. кв. м новых площадей, в два раза больше значения прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Активность государственных структур растет, несмотря на общее охлаждение рынка офисной недвижимости. Совокупный объем сделок покупки и аренды площадей в этом году, по прогнозам IBC Real Estate, в Москве составит 1,95 млн кв. м, сократившись на 2,9% год к году. Но уже по итогам 2024 года на долю государственных структур может прийтись 40% совокупного объема сделок покупки и аренды офисных площадей в Москве, это на 26 процентных пунктов выше показателя прошлого года, следует из прогноза консалтинговой компании IBC Real Estate. В CORE.XP также ждут роста доли госкомпаний в поглощении офисов: с 13% до 28% за год.

Высокое поглощение госкомпаний частично объясняется закрытием нескольких крупных сделок.

Так, Банк России летом закрыл сделку по покупке офисного комплекса Slava (102 тыс. кв. м) у станции метро «Белорусская». Осенью стало известно о завершении со стороны ОАО РЖД приобретения 350 тыс. кв. м в небоскребе Moscow Towers в деловом кластере «Москва-Сити» (см. “Ъ” от 24 октября).

Но в Tekta Group отмечают, что спрос на офисы госкомпаний сейчас в целом выше, чем со стороны бизнес-структур. Многие госструктуры в последние два года наращивали свое присутствие на рынке и сейчас нуждаются в дополнительных площадях, считает директор по аренде департамента офисной недвижимости Nikoliers Виктория Гусева. Доля государства в ВВП России в период с 2000 по 2024 год увеличилась вдвое, до 62,7%, следует из данных, которые привел Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям в своем заключении на проект федерального бюджета.

Партнер «Ricci | Офисы» Дмитрий Жидков обращает внимание на то, что при оценке роли госкомпаний на офисном рынке речь идет о достаточно широком спектре структур. «Это добывающая промышленность, банки, организации, работающие в интересах государства, получающие от него финансирование и поддержку»,— перечисляет он. Присутствие подобных игроков, по мнению эксперта, сейчас действительно растет.

Руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова считает, что многие госкомпании стремятся переехать в новые офисные здания.

Такие структуры нередко предпочитают именно выкупать площади, рассматривая контроль над объектом как более безопасную схему, говорит партнер консалтинговой компании NF Group Мария Зимина. В структуре именно сделок купли-продажи доля государственных структур, по мнению директора департамента офисной недвижимости CORE.XP Кирилла Бабиченко, в этом году может достигнуть 67%».

Госструктуры продолжат занимать существенную роль в экономике страны и их активность на рынке офисной недвижимости продолжит расти, считает гендиректор Remain Дмитрий Клапша. Хотя сдерживать объем сделок естественным образом может конъюнктура рынка.

Кирилл Бабиченко обращает внимание на то, что госструктуры часто ориентированы на крупные офисные блоки от 5 тыс. кв. м. Но при среднем уровне вакантности в 3,8% на начало ноября найти их непросто, предупреждает он. Показатель остается низким, несмотря на растущий объем ввода. Согласно IBC Real Estate, в этом году в Москве появятся 544 тыс. кв. м новых площадей, это в два раза больше значения прошлого года.

София Мешкова