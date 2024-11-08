Сене Кузнецову оплачена протонная терапия

1 ноября на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Санкт-Петербург» мы рассказали историю четырехлетнего Сени Кузнецова из Московской области («Совсем и навсегда», Инна Кравченко). У мальчика рецидив медуллобластомы мозжечка — раковой опухоли мозга. Единственная возможность спасти Сеню — провести протонную терапию, которая прицельно убивает только опухолевые клетки, не затрагивая здоровые. Рады сообщить: вся необходимая сумма (4 145 755 руб.) собрана. Родители Сени благодарят всех за помощь. Дорогие друзья, примите и нашу признательность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сеня Кузнецов

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Сеня Кузнецов

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 1 ноября 7856 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Санкт-Петербург», «Лотос», «Курск», «Калининград», «Иртыш», а также 131 регионального СМИ — партнера Русфонда исчерпывающе помогли 18 детям на 26 363 080 руб.