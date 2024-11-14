«Сделать страховые продукты простыми и нескучными»
В 2024 году страховщики столкнулись с множеством вызовов, включая отмену важнейшего преимущества страхования жизни — налоговых льгот. Вице-президент Сбербанка, генеральный директор СберСтрахования жизни Игорь Кобзарь рассказал, как компания справляется с этими вызовами, какие новые продукты планирует запускать и в чем видит свою главную задачу.
Генеральный директор СберСтрахования жизни Игорь Кобзарь
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
— В первом полугодии 2024 года сборы СберСтрахования жизни выросли на 30% и достигли 168 млрд руб. Как прокомментируете этот результат?
— Первое полугодие было удачным. Мы понизили тарифы по нашим ипотечным программам, продолжили расти сборы накопительного страхования, особенно на фоне конкуренции с банковскими продуктами.
Клиенты вложили в продукты накопительного страхования жизни (НСЖ) 75,3 млрд руб. Наши сборы по продуктам страхования жизни с инвестиционной составляющей достигли 74 млрд руб. В этом сегменте нам удалось заключить персональную сделку на 22 млрд руб., это рекорд и для нас, и для всего рынка. Поступления по рисковому страхованию жизни выросли до 18,4 млрд руб.
ООО СК «Сбербанк страхование жизни» (СберСтрахование жизни)
Дочерняя компания Сбербанка, специализирующаяся на программах рискового, накопительного и инвестиционного страхования жизни. Входит в блок «Управление благосостоянием» Сбербанка. Объем собранной страховой премии за 2023 год составил 287,6 млрд руб. (по данным ОСБУ). Активы компании по состоянию на 31 декабря 2023 года — 694,5 млрд руб., страховые резервы — 511,7 млрд руб. Лидер российского рынка страхования жизни. Рейтинговый класс по «Эксперт РА» — ruAAA.
Вызовы есть, и серьезные. Высокие процентные ставки на рынке, с одной стороны, повысили интерес к продуктам инвестиционного и накопительного страхования жизни, а с другой стороны, осложнили их продажу. Раньше банки работали со сроками депозитов до 3 лет, брокеры и управляющие компании делали продукты от 36 месяцев, а страховые компании — от 5 лет. При этом кривая доходности была нормальной формы. Сейчас из-за инверсии кривой доходности ставки по коротким продуктам выше, чем по длинным, в итоге клиенты переходят в более короткие продукты.
В ответ на эти изменения мы повысили ставки по НСЖ до уровня банковских вкладов. Мы отменили штрафы за досрочное расторжение договоров, чтобы клиенты могли свободно забирать свои деньги и вносить их обратно. Высокая доходность и ликвидность позволили нам нарастить сборы в сегменте НСЖ.
— Получается, страховщики успешно конкурируют с другими финансовыми организациями даже в таких жестких условиях?
— Да. Вместе с тем мы видим, что меняется налоговый ландшафт, и это создает риски для страховщиков жизни. В этом году в Налоговый кодекс внесены поправки: уже с 2025 года клиенты страховщиков не смогут получать налоговые преференции в виде вычета ставки ЦБ. Эти льготы действовали с 2001 года и всегда были важным конкурентным преимуществом.
Фото: Getty Images
Институт страхования жизни исторически привлекал долгосрочные инвестиции. 70% наших полисов заключены на срок от 5 лет, а средняя дюрация портфеля превышает 3 года. Значительная часть средств инвестируется в длинные ОФЗ и держится до погашения. Мы фактически клиент Минфина, при этом долгосрочный клиент, который только наращивает свой портфель и не продает при малейшем движении рынка.
Обсуждаемая сегодня модификация льгот, то есть одинаковый подход для всех участников инвестиционного рынка, несет существенные риски и ввиду особенностей страхового бизнеса может привести к падению привлекательности инвестиционно-страховых продуктов. Мы выступаем за более тонкую настройку с учетом особенностей бизнеса страховщиков.
— Давайте поговорим о социальной функции страхования. Объем выплат компании по итогам первого полугодия увеличился на 7% и составил 90 млрд руб. Что позволяет СберСтрахованию жизни поддерживать такой высокий уровень?
— В конце прошлого года мы утвердили Стратегию 2026, которая сфокусирована на человеке и его потребностях. Мы стремимся создавать простые продукты с минимумом исключений, чтобы в случае чего человек получил выплату. Это способствует росту доверия клиента к страховому продукту и в целом к Сберу, а также повышает доверие ко всей отрасли страхования.
Сейчас более 80% объема выплат по рисковому страхованию в стране — это выплаты СберСтрахования жизни, и так уже не первый год. Всего же за 12 лет работы на российском страховом рынке нашими клиентами стали более 28,5 млн человек.
Мы также в лидерах и по скорости выплат. 90% наших расчетов завершаются за 5 дней, то есть именно в такой срок большинство клиентов получают деньги, во многом благодаря внедрению в наши производственные процессы искусственного интеллекта. И 5 дней для нас не предел, будем дальше ускоряться.
— Каковы планы компании на ближайшие годы?
— Мы ставим себе сверхцель: трансформировать отрасль страхования жизни, сделать страховые продукты простыми и нескучными.
Недавно мы запустили продукт «Страхование по часам», когда человек покупает не полис на год, а определенное количество страховых часов, которые он может самостоятельно подключать, когда страховая защита становится особо актуальной — например, в поездках, во время занятий спортом и так далее. В марте 2025 года мы запустим отдельное мобильное приложение, в котором управлять своими страховыми часами станет еще удобнее, можно будет страховать всю семью. Более того, мы будем дарить страховые часы за поддержание здорового образа жизни.
Если брать инвестиционно-страховой бизнес, то в 2025 году мы начнем предлагать продукты долевого страхования жизни (ДСЖ), которыми сможет воспользоваться массовый инвестор. Это новое и крайне перспективное направление, своего рода тоже смена парадигмы. Мы отвечаем на запрос клиента и делаем страховые продукты более простыми и ликвидными.
У нас много планов, но все они сводятся к одному: мы хотим дать людям простые и надежные инструменты для управления своим будущим.