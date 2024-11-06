«Рубин» упустил пенальти

В первом четвертьфинальном матче «Пути РПЛ» «Фонбет» Кубка России «Рубин» и ЦСКА показали в Казани довольно скучный футбол. Гораздо ближе к победе в этой встрече были ее хозяева. В концовке «Рубин» получил возможность пробить одиннадцатиметровый, но голкипер Владислав Тороп выиграл поединок у форварда Мирлинда Даку, отстояв для своей команды скорее устраивавшую ее, нежели соперника, ничью — 0:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В матче против ЦСКА «Рубин» (в белой форме) упустил несколько верных шансов добиться победы

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В матче против ЦСКА «Рубин» (в белой форме) упустил несколько верных шансов добиться победы

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Рубин» в этом матче, казалось, поставил себе цель усыпить противника. Состав — не самый, что уж там, сильный, тот, для которого придумали эвфемизм «кубковый», имея в виду, что на скамейке остается значительная часть основы. Стратегия — с виду скромная, аутсайдерская: не лезть на рожон, встречать армейцев числом, надеясь, что беда как-нибудь обойдет стороной. У тех, кто неравнодушен к ЦСКА, наверняка было ощущение, что нет, не обойдет. Чересчур много подходов к казанской штрафной. Когда-то же количество должно трансформироваться в качество, когда-то же срастется с хорошей, не в борьбу, а в ноги партнеру передачей у Аббосбека Файзуллаева и Келлвена, или рвущийся вперед Секу Койта не упрется в оппонента. Со стороны-то смотрится не так уж плохо. И даже по поведению наставника «Рубина» Рашида Рахимова похоже, что нервничает он прилично, что все идет не так, как ему хотелось бы.

Но время шло, а ничего отчего-то у ЦСКА не срасталось. «Рубин» гасил все его порывы — причем не то чтобы жутко напрягаясь, в режиме скорее рутинном, чем экстремальном.

И к середине первого тайма уже возникло подозрение, что такой расклад его вполне устраивает, что он ему удобен.

Подозрение подкрепила вспышка казанской активности. У ЦСКА бесспорный голевой момент так за половину матча и не созрел, а у «Рубина» он был, и какой. Атака — шикарная, четкая, лихо расчерченная, заключительный пас Марвина Чуни — прямо для учебника, аккуратно вырезанный, зрячий, на линию вратарской, где его уже поджидал Валентин Вада. Армейцев выручил Данил Круговой, прочитавший все же, что собирается делать Чуни, и Ваду в последний момент накрывший.

Угадать, кем армейский тренер Марко Николич постарается игру своей команды оживить, было несложно. Сразу после перерыва на поле очутился Миралем Пьянич.

Впрочем, не сказать, что ЦСКА после его выхода радикально взбодрился и добавил в вариативности. Чуть-чуть, пожалуй, добавил, но не настолько, чтобы «Рубин» задрожал. Армейские достижения на стартовом отрезке второго тайма свелись к неплохому, но не смертельно, как ни крути, опасному удару Келлвена, который вратарь Евгений Ставер уверенно выудил под перекладиной. До этого как следует проверить его, в принципе, не удавалось.

А «Рубин» между тем оказался рядышком с голом. Игорь Дивеев, центральный защитник ЦСКА, умудрился подарить мяч Марвину Чуни, который выпавшим ему выходом один на один распорядился идеально, отправив мяч точно в угол. Казанцы вовсю отмечали успех, когда выяснилось, что, совершая свой перехват, Чуни слегка подыграл себе рукой. Так что праздник пришлось отменить.

«Рубин» после этого не скис. И его наскоки продолжали оставаться довольно симпатичными — как тот, например, в котором перед армейским голкипером Владиславом Торопом, пусть уже неподалеку от лицевой, оказался Умарали Рахмоналиев. Варианты у него были. Рахмоналиев распорядился этим выбором не лучшим образом, отправив навес куда-то в пустоту.

А в концовке матча у «Рубина» был шанс вырвать победу совсем уж верный.

Его защитник Илья Рожков смело ринулся в борьбу за мяч в гостевой штрафной и нашел то, что, судя по всему, искал — фол со стороны Дивеева.

Пенальти исполнял недавно брошенный Рашидом Рахимовым в бой Мирлинд Даку, форвард, опаснее, матерее которого в «Рубине» нет. Но пробил он так, что даже как-то странно называть то, что совершил Тороп, подвигом: Даку отправил мяч в нижний угол, но отправил слабенько, еле-еле.

Владислав Тороп сохранил для ЦСКА ничью, которая, скорее, укрепила фаворитский статус его клуба в четвертьфинальном противостоянии. Ответный матч состоится в Москве через три недели.

Алексей Доспехов