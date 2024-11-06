Силуанов прогнозирует сокращение доли наличных расчетов в России

Министр финансов Антон Силуанов считает, что объем наличных денег в обращении в России в ближайшее время значительно снизится. Он отметил, что министерство также старается переводить расчеты в безналичный формат, но делает это постепенно, чтобы обеспечить прозрачность процессов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Силуанов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Антон Силуанов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Деньги наличные, возможно, скоро уйдут, мы стараемся постепенно переводить все в безналичный формат, это прозрачность. Но, думаю, доля налички будет сокращаться однозначно, но от денег не уйдем. Деньги — это неплохо»,— сказал господин Силуанов, выступая на форуме «Знание. Первые» (цитата по ТАСС).

В конце октября премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что, согласно экспертным оценкам, Россия входит в список ведущих стран по темпам роста безналичных платежей. По оценкам ЦБ, к концу 2024 года безналичных платежей в России прогнозируется около 84–85%.

В конце ноября председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что мелкие монеты не пользуются существенным спросом у россиян. Он также предложил подумать о целесообразности производства таких монет.