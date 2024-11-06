Минпромторг подготовил проект об эксперименте по маркировке автозапчастей

Минпромторг подготовил проект постановления правительства о проведении эксперимента по маркировке автомобильных запчастей. Мера, за которую выступало в том числе бизнес-сообщество, направлена на снижение доли незаконного оборота товаров в отрасли.

«Проект постановления правительства Российской Федерации о проведении такого эксперимента уже разработан и в ближайшее время будет направлен на межведомственное согласование»,— сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга.

Ведомство согласовало с бизнесом перечень продукции, в отношении которой будет проводиться эксперимент. Помимо автозапчастей прежде участники отрасли и органы власти предлагали ввести маркировку смазочных материалов и автомобильных жидкостей. По отдельным видам продукции из этих категорий эксперимент проводится с 1 июля 2024 года по 28 февраля 2025-го.

Подробнее о ситуации на рынке — в материале «Ъ FM» «Запчастям пересобрали цену».