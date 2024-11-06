КУМЗ подал иск о банкротстве «ЧТЗ-Уралтрак» из-за долга на 80 млн рублей

Каменск-Уральский металлургической завод (КУМЗ, Свердловская область) подал исковое заявление о банкротстве «Челябинского тракторного завода – Уралтрак». Как указано в картотеке Арбитражного сада Челябинской области, сумма исковых требований составляет более 80,4 млн руб. Заявление о признании должника банкротом было подано 2 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Представители челябинского завода считают, что иск в суд был подан с нарушением закона, а действия кредитора являются злоупотреблением права. Как рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе завода, «ЧТЗ-Уралтрак» подал ходатайство в суд. «Предприятие уверено, что есть все основания возвратить заявление ПАО "КУМЗ" и оставить его без рассмотрения, так как подано оно с нарушением действующего законодательства РФ»,– прокомментировали в пресс-службе предприятия. Там также добавили, что задолженность перед Каменск-Уральский металлургическим заводом будет погашена в установленном законом порядке.

Согласно сервису Rusprofile.ru, ООО «ЧТЗ-Уралтрак» принадлежит АО «Научно-Производственная Корпорация "Уралвагонзавод"» (49,39%), АО «Концерн "Уралвагонзавод"» (41,38%) и Минимущества Челябинской области (9,23%). Является промышленным объединением по производству и продаже широкой гаммы колесной и гусеничной дорожно-строительной техники. КУМЗ – промышленный комплекс, выпускающий продукцию глубокой переработки из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов, ориентированную на запросы аэрокосмического и нефтегазовых комплексов, атомной энергетики, судостроения, транспортного машиностроения и других отраслей.

Мария Игнатова