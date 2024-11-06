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Назначены главы недавно созданных в Челябинской области министерств

Губернатор Алексей Текслер подписал постановления о назначениях глав четырех министерств, которые создали в Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Министерством жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области будет управлять Людмила Алпатова. Ранее она занимала должность первого заместителя регионального минстроя. Министром архитектуры, градостроительства и комплексного развития территории станет Ольга Никитина, она была главным архитектором Челябинска и начальником управления по архитектурно-градостроительному проектированию города. Курировать оба ведомства будет заместитель губернатора Андрей Фалейчик.

Министерство международного и межрегионального сотрудничества возглавит Дмитрий Глухарев, бывший исполняющий обязанности заместителя министра экономического развития. Куратором ведомства станет первый заместитель губернатора Иван Куцевляк.

Также главное управление молодежной политики региона преобразовано в министерство молодежной политики, управлять которым начнет руководитель областного штаба «Российских студенческих отрядов» Юрий Болдырев. Курировать деятельность ведомства будет заместитель губернатора Вадим Евдокимов.

Виталина Ярховска

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