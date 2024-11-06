Деловая активность в сфере услуг РФ в октябре сохранила рост

По итогам октября индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ вырос до 51,6 пункта против 50,5 пункта в сентябре, говорится в исследовании (.pdf) S&P Global. По его данным, рост объемов производства и продаж был сдержанным, также компании нарастили найм сотрудников.

Согласно пресс-релизу, предпринимательская уверенность при этом упала до самого низкого уровня с июля 2024 года. Также отмечен рост цен поставщиков и заработной платы. «Компании в значительной степени перекладывали расходы на клиентов, при этом цены продаж росли самыми быстрыми темпами за три месяца»,— отметили в S&P.

В октябре четвертый месяц подряд был отмечен рост объемов новых заказов в секторе услуг, но темпы роста немного замедлились. Рост аналитики объясняют привлечением новых клиентов и улучшением условий спроса. В начале четвертого квартала компании в сфере услуг зарегистрировали резкий рост затрат на используемые ресурсы. На фоне роста спроса российские поставщики повышали цены на свои услуги более быстрыми темпами. Объемы невыполненных заказов сокращаются седьмой месяц подряд, хотя и незначительными темпами.

Значение индекса выше 50 пунктов свидетельствует о росте деловой активности, ниже — о ее замедлении. Показатель рассчитывается из данных о новых заказах, спросе, занятости, поставках и запасах на складах компаний. В сентябре в сфере услуг индекс в России достиг минимума за последние три месяца.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Сфера услуг замедлила активность».