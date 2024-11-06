Мария Захарова в Сочи прокомментировала слова США о вмешательстве в выборы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на 21-м ежегодном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, прокомментировала слова официальных лиц США о вмешательстве России в американские выборы. Спикер заявила, что США «вновь заводят шарманку», пишет «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Вот сейчас весь мир замер, на самом деле не в ожидании, а от ужаса тех электоральных процессов, которые разворачиваются в США. Они постоянно заводят свою шарманку, что в их выборы кто-то вмешивается. Американские спецслужбы обвинили опять Россию и другие страны, что они якобы распространяют ложь об американских выборах, и внутри американского общества тоже распространяют якобы ложь»,— прокомментировала представитель российского дипломатического ведомства.

О якобы вмешательстве России в американские выборы заявили ранее в разведывательном сообществе США. Американские структуры обвинили РФ в том, что связанные с Россией лица сфабриковали циркулирующее в соцсетях видео о подлоге голосования в штате Джорджия.

Заседание клуба «Валдай» проходит в Сочи с 4 по 7 ноября. Вечером накануне, 5 ноября, на курорт прибыл руководитель МИД РФ Сергей Лавров. В заключительный день мероприятия планируется выступление президента РФ Владимира Путина.

Вячеслав Рыжков