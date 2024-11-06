Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Сочи на заседание клуба «Валдай»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров вечером во вторник, 5 ноября, прибыл в Сочи, чтобы принять участие в заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», пишет «РИА Новости». Мероприятие проходит на курорте с 4 по 7 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Тема 21-го ежегодного заседания — «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке». Ранее сообщалось, что, помимо Сергея Лаврова, мероприятие посетят вице-премьер РФ Александр Новак, замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. В последний день форума на площадке выступит президент РФ Владимир Путин.

Ранее на площадке форума «Знание. Первые», который в эти дни проходит в Сочи, выступила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Она, в частности, подвергла критике систему Единого государственного экзамена (ЕГЭ), назвав ее «издевательством над нацией».

Вячеслав Рыжков