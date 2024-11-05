Маргарита Симоньян в Сочи назвала ЕГЭ «издевательством над нацией»

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян подвергла критике систему Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на марафоне «Знание. Первые» в Сочи. Она назвала экзамен «издевательством над нацией», пишет «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Отвечая на вопрос школьницы о необходимости ЕГЭ, госпожа Симоньян заявила: «Я считаю, что ЕГЭ могло бы и должно было бы быть хорошей системой. Но то, как это выполнено, какие вопросы в этом ЕГЭ — это издевательство над нацией, над детьми, над их родителями».

Журналист отметила несоответствие экзаменационных вопросов школьной программе: «Детей учили одному, а вопросы — другие. Это для чего делается? Чтобы свести с ума весь народ? Свести с ума детей, свести с ума учителей?». По мнению госпожи Симоньян, некоторые предметы не вписываются в формат ЕГЭ. В частности, экзамены по истории и литературе спикер назвала «рулеткой».

Марафон «Знание. Первые», организованный обществом «Знание», проходит в Сочи. Мероприятие направлено на обсуждение карьерных перспектив российской молодежи с участием ведущих экспертов.

Вячеслав Рыжков