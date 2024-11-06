Аудиторы поднимают расценки

Профильная СРО аудиторов собирается бороться с демпингом на рынке, предлагая своим участникам установить минимальные стоимость часа работы и длительность проверки. Однако предложенные условия больше напоминают расценки крупных компаний, тогда как небольшие участники рынка для сохранения клиентов не смогут им соответствовать. Даже с учетом рекомендательного характера инициатива может помочь с занижением цен, однако рискует обернуться уходом с рынка части его игроков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В октябре ассоциация аудиторов «Содружество» (ААС), являющаяся профильной СРО, начала опрос своих членов на предмет установления минимальной почасовой ставки и минимальных затрат человеко-часов при проведении аудиторских проверок. Об этом “Ъ” рассказали участники рынка. Кроме того, обсуждение предложений ведется на одном из крупных профессиональных порталов Audit-it.ru. В частности, предлагается рекомендовать минимальную ставку в размере 4–4,5 тыс. руб. в час. Кроме того, минимальная рекомендуемая трудоемкость проведения аудита должна составлять не менее 32–40 человеко-часов. Опрос планируется завершить в середине ноября. В СРО подтвердили эту информацию. «Это поможет не только бороться с демпингом, но и отстаивать свою ценовую политику в переговорах с клиентом»,— указывает член правления СРО ААС Галины Рыбенко.

Предлагаемые показатели существенно отличаются от сформировавшихся на рынке к настоящему времени.

По оценке гендиректора «Универс-Аудита» Дмитрия Лимаренко, предложения по ставке в несколько раз выше, чем используют аудиторы из небольших региональных фирм. Чаще всего небольшие компании предлагают ставку 1 тыс. руб. в час, тогда как 4–4,5 тыс. руб. в час могут позволить себе средние и крупные игроки, уточняет он. Вместе с тем аудиторские услуги предоставляют несколько сотен небольших компаний, имеющих в своем составе, как правило, не больше трех штатных аудиторов. И одна из основных проблем в отрасли — это «необоснованная, несправедливая, нечестная конкурентная борьба», считает исполнительный директор «Донаудита» Елена Межуева. По ее словам, недобросовестные аудиторские компании фактически выигрывают тендеры только за счет низкой цены.

Вместе с тем установление минимальной рекомендуемой цены на товар или услугу обычно используется, когда требуется обеспечить некий минимальный уровень ее качества, отмечает руководитель департамента аудиторских услуг Kept Андрей Рязанцев. «Нужно понимать, что эта стоимость учитывает возможность аудиторской компании работать "по-настоящему", то есть содержать штат квалифицированных аудиторов не только в высокий сезон, обеспечивать должную методологическую поддержку своей деятельности, а также ИТ-инфраструктуру»,— поясняет гендиректор компании «Эксперт Бизнес-решения» Павел Митрофанов.

Кроме того, для добросовестных участников рынка установление минимальной рекомендованной ставки и нормы по количеству часов поможет в диалоге с клиентами при обосновании цены за свои услуги и, конечно, «будет использоваться как референс», отмечает управляющий партнер группы компаний «Мариллион» Полина Виксне.

По словам госпожи Рыбенко, несмотря на то что требования носят рекомендательный характер, СРО продолжит мониторить уровень цен на аудит, в том числе с учетом нарабатываемых рекомендаций.

Когда цена аудита устанавливается «ниже некуда», это вызывает вопросы в возможности обеспечения качества аудита и проведения всех необходимых процедур, поясняет она.

При этом эксперты видят серьезные риски для участников рынка. Регулирование минимального порога цены аудита на фоне низких штрафов за невыполнение требований по обязательному аудиту может привести к снижению спроса на услуги и, как следствие, к уходу с рынка некоторых аудиторов, считает партнер Bellerage Марина Голубенцева. Такой ценник соответствует условиям работы с лидерами рынка, поэтому если из «рекомендованной цены они попадут в разряд требований, то мелкие региональные игроки окажутся под ударом, поскольку мотивов работать с ними у клиентов будет меньше», поясняет господин Митрофанов.

Юлия Пославская, Ян Назаренко