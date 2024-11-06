Магазины вышли на оптимальную площадь

Двухлетнее снижение доли свободных площадей в торговых центрах Москвы сменилось ростом. В следующем году этот показатель может увеличиться с текущих 5,4% до 6%, предполагают консультанты. Это связано с оптимизацией торговых сетей: заняв площади ушедших западных брендов, ритейлеры столкнулись с низкой эффективностью новых магазинов. Однако рост вакантных площадей будет сдерживаться замедлением темпов ввода новых торговых центров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В 2025 году доля свободных площадей в торгцентрах Москвы может достигнуть 6%, считают в CORE.XP. Такой прогноз консультанты сформировали в условиях начавшегося роста этого показателя.

В третьем квартале средняя вакантность составила 5,4% против 5,2% на конец июня.

Предыдущие два года показатель лишь снижался: по итогам 2022 года он оценивался в 11,7%, 2023 года — в 8,2%.

Ожидаемый прирост вакантности может быть связан с начавшимся процессом оптимизации и отказа от наименее эффективных помещений, занятых после ухода иностранных брендов крупными ритейлерами, поясняет руководитель отдела аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова. Директор департамента торговой недвижимости Nikoliers Ирина Царькова ждет, что закрытие магазинов не станет массовым, но не исключает, что сети будут отказываться от неэффективных объектов, подвергать их ребрендингу или переводить в новые локации.

Согласно подсчетам IBC Real Estate, после массового закрытия магазинов зарубежных брендов российские ритейлеры и марки из «дружественных» стран заняли 730 тыс. кв. м их площадей в торгцентрах. Активным поглощением занимались Gloria Jeans, Melon Fashion Group, Just Clothes, Rendez-Vous и проч. Однако экспансия натолкнулась на общее сокращение посещаемости торгцентров и снижение интереса потребителей к приобретению одежды (см. “Ъ” от 14 октября).

Гендиректор Baon Илья Ярошенко считает, что рынок перенасыщен fashion-товарами.

В 2022–2023 годах появилось много новых брендов, которые открывали магазины, не всегда умея правильно прогнозировать продажи, доходность и не имея запаса прочности, объясняет он. Эксперт ждет, что вскоре с рынка уйдут новые игроки. Негативная конъюнктура ранее уже привела к замедлению активности по выводу новых российских брендов (см. “Ъ” от 25 сентября). Пока арендаторы активно меняют формат, и, по словам управляющего партнера RedStone Индиры Шафиковой, не только в fashion-ритейле. В качестве примера она приводит продуктовые сети, сокращающие площадь своих магазинов.

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов замечает, что ритейлеры замедляют свое развитие и вследствие высокой стоимости кредитов. Гендиректор сети «Стокманн» Геннадий Левкин считает важным фактором усиливающуюся роль онлайна: сети ставят открытие новых магазинов на паузу. В 2024 году, по прогнозам Ассоциации компаний интернет-торговли, объем рынка онлайн-продаж может превысить 9 трлн руб., что на 41,5% больше год к году.

Однако госпожа Цветкова рассчитывает, что вакантность на рынке торговой недвижимости быстро стабилизируется на уровне 5,5%. Рост показателя будет ограничивать, в частности, низкий уровень девелоперской активности. По подсчетам NF Group, в 2022 году объем ввода торговой недвижимости в Москве составил 124 тыс. кв. м, в 2023-м — всего 38 тыс. кв. м, в то время как в 2018–2021 годах ежегодно строилось по 135–360 тыс. кв. м. В 2024 году активность вывода новых объектов на рынок, согласно прогнозам консультантов, вырастет за счет реализации отложенных проектов, но в дальнейшем значение снова будет падать (см. “Ъ” от 29 октября).

Дарья Андрианова