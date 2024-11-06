Костюк Мария Федоровна

Родилась 2 марта 1977 года в поселке Смидович Еврейской автономной области (ЕАО). В 2000 году окончила Биробиджанский государственный пединститут по специальностям «филология» и «история», в 2013 году — Хабаровскую государственную академию экономики и права по специальности «государственное и муниципальное управление».

После окончания пединститута три года работала учителем истории в средней школе в родном поселке, была заместителем директора по воспитательной работе. С 2003 года работала в администрации Смидовичского муниципального района ЕАО, была начальником отдела по связям с общественностью и СМИ. С 2009 года работала в мэрии Биробиджана, позже стала заместителем мэра по социальным вопросам, образованию и культуре.

В марте 2017 года перешла на работу в филиал ОАО РЖД, став начальником производственно-технического отдела Дальневосточной дирекции здравоохранения. Через месяц назначена помощником сенатора от правительства ЕАО Ростислава Гольдштейна. В 2020–2021 годах была первым замглавы аппарата губернатора ЕАО господина Гольдштейна, затем заняла пост зампреда правительства ЕАО — руководителя аппарата.

В 2023 году оставила пост, возглавив управление по работе с регионами федерального фонда «Защитники Отечества», занимающегося поддержкой участников СВО. Входила в список доверенных лиц Владимира Путина на президентских выборах в 2024 году. Член партии «Единая Россия», заместитель секретаря по работе с общественными объединениями и молодежной политике отделения партии в ЕАО.

Замужем, есть дочь. Сын Андрей в 2022 году отправился добровольцем в зону специальной военной операции, погиб в августе того же года.