«Ижводоканал» планирует закупить средства противодействия БПЛА за 9,2 млн рублей

МУП Ижевска «Ижводоканал» ищет поставщика средств противодействия беспилотным летательным аппаратом. Соответствующая торги открылись на портале госзакупок 5 ноября, обнаружил «Ъ-Удмуртия». Начальная цена контракта составляет 9,2 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Цицаги, Коммерсантъ Фото: Никита Цицаги, Коммерсантъ

Предметом закупки является ручной многоканальный комплекс борьбы с БПЛА, следует из проекта договора. Всего предприятие планирует получить четыре средства противодействия беспилотникам. Итоги торгов подведут 14 ноября.

«Ижводоканалу» принадлежит комплекс сооружений, которые обслуживают централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения Ижевска. На балансе предприятия свыше 1,1 тыс. водопроводных сетей и около 800 км сетей водоотведения, более 80 насосных станций, два крупных водозабора из поверхностных источников и другие объекты.