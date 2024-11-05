Дорожным камерам не дают сигнал

В Госдуму внесен законопроект, обязывающий власти предупреждать водителей о работе дорожных камер с помощью специальных устройств, подающих соответствующий сигнал в момент превышения скорости. Сейчас о факте нарушения автомобилисты узнают только тогда, когда получают штраф. Новая система поможет снизить число нарушителей, считает автор поправок депутат Ярослав Нилов. В правительстве РФ возражают, что подобные сигналы будут отвлекать водителей от управления, к тому же модернизация систем фотовидеофиксации потребует инвестиций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Депутат Ярослав Нилов (ЛДПР) внес в Госдуму поправки к профильному закону об автодорогах, согласно которым дорожные камеры «одновременно с фиксацией нарушения ПДД подают сигнал». Подобная система применяется, в частности, на дорогах Белоруссии, рассказал он «Ъ». Комплекс работает в паре с устройством, напоминающим светофор, на котором загорается при нарушениях красный сигнал. Сигнал может выводиться и на цифровые табло или знаки, установленные рядом с камерой или уже после зоны контроля, пояснил «Ъ» господин Нилов.

«Индикаторы могут быть разные,— подчеркнул автор инициативы.— Смысл в том, чтобы водителя предупреждали сразу».

По действующим нормативам данные с камер передаются в информационную систему МВД после фиксации нарушения. Затем ГИБДД отводится 15 дней на рассмотрение дела об административном правонарушении (сверка данных и отбраковывание ошибок) и еще три дня — на отправку постановления по почте нарушителю. В среднем, посчитал Ярослав Нилов, с момента выявления нарушения до момента получения гражданином постановления — в зависимости от того, через «Госуслуги» или заказным письмом оно направлено,— проходит 18 дней. Дополнительное предупреждение может стать «эффективной мерой профилактики нарушений», уверен депутат: «Такой сигнал психологически может заставить водителя почувствовать себя нарушителем сразу же в момент нарушения, а не через много дней и, таким образом, стать более внимательным».

По данным ГИБДД за первый квартал 2024 года (более свежих данных не публиковалось), в России работает 29 тыс. дорожных камер. В 2023 году с их помощью было выявлено более 221 млн нарушений, наложено штрафов на 141 млрд руб. Более 80% штрафов вынесено за скорость.

Отметим, что устройства, предупреждающие о превышении скорости, которые называются «табло контроля скорости», уже используются на российских дорогах. К примеру, в Москве их можно встретить на Третьем транспортном кольце. На таких табло, как правило, высвечивается скорость движения (зеленым цветом — в рамках лимита; красным — превышение) с надписью «Ваша скорость». Речь идет лишь об информировании водителя, снимки в ГИБДД они не отсылают.

В правительстве РФ идею депутата Нилова не поддержали. В опубликованном заключении кабмина говорится, что дополнительный красный сигнал будет отвлекать водителей от управления авто. Также в правительстве напомнили о том, что с 1 сентября действует закон, согласно которому перед камерами должны быть установлены предупреждающие знаки, а потому идея Ярослава Нилова «избыточна». Этот тезис поддерживают и в ГК «Урбантех» (оператор камер в ряде регионов): «Мгновенное информирование смысла не имеет — оповещать водителей нужно заранее перед зоной контроля». В кабмине также отмечают, что расходы по содержанию камер несут субъекты федерации и модернизация комплексов приведет к дополнительной нагрузке на бюджеты.

Источники финансирования в законопроекте не указаны. Ярослав Нилов считает, что финансовую нагрузку должны нести операторы систем фиксации нарушений.

Если говорить о технической стороне вопроса, предложение потребует внесения изменений в программную и аппаратную составляющие комплексов, подтверждает эксперт по камерам Григорий Шухман. «С практической точки зрения это не имеет смысла, если речь, к примеру, идет о камере, измеряющей скорость нескольких транспортных средств в зоне контроля одновременно,— аргументирует он.— В этом случае непонятно, к какому из нескольких автомобилей будет относиться сигнал и предупреждение». Подобная путаница может привести к возмущению водителей, соглашаются в «Урбантехе».

Иван Буранов